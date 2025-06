Sabadell viu amb devoció la Romeria de la Virgen de la Cabeza

Durant aquest dissabte 31 de maig, Sabadell ha estat el centre de la tradicional Romeria de la Verge de la Cabeza, una celebració amb gran arrelament entre la comunitat andalusa, organitzada per la hermandad de la Virgen de la Cabeza. La imatge va arribar a la tarda a la parròquia del Sagrat Cor, on va rebre una càlida benvinguda per part de devots, simpatitzants i autoritats( l'alcaldessa Marta Farrès també va assistir).

Tot seguit, es va iniciar una processó solemne des de l’església del Sagrat Cor (avinguda de Matadepera fins a la Ronda de Collsalarca), amb la participació de la junta directiva, autoritats, delegats, germans, devots i simpatitzants. El recorregut va estar amenitzat per la Banda Cultural de Tambors i Trompetes de Castellar del Vallès.

Un cop finalitzada la processó, els participants es van desplaçar al bosc de Sant Julià d’Altura, on es va dur a terme la tradicional ofrena floral a la Verge. Les cambreres es van encarregar de recollir i col·locar les flors davant la imatge. Tot seguit, hi va haver una actuació de la Banda de Tambors i Trompetes de Castellar del Vallès i del cor Añoranzas de mi Tierra, Virgen de la Cabeza. Finalment, es va celebrar el Sant Rosari de l’Aurora amb Nostra Senyora de la Cabeza, cantat pel mateix cor, a l’esplanada del bosc.

FOTOS DE JUANMA PELÁEZ: