Veïns de la Creu de Barberà: “Cal un projecte per dignificar la baixada al riu Ripoll, hi ha brutícia i cotxes abandonats”

L'espai pertany a Barberà del Vallès. Sabadell projecta la urbanització d'una esplanada per habilitar-la com a aparcament

Un grup de veïns de la ronda de Santa Maria, al barri de la Creu de Barberà, reclama una actuació integral a l’espai que connecta el barri amb el riu Ripoll. Segons denuncien, l’àrea presenta un estat de deixadesa generalitzat i es troba degradada per l’acumulació de deixalles, la presència de cotxes abandonats, pneumàtics i barraques, a més d’arbres secs i “un camí de baixada malmès”. Es tracta d’un espai, però, que pertany al municipi de Barberà del Vallès.

Manuel López, veí de la zona i portaveu del grup, explica que una part d’aquest espai s’utilitza actualment com a aparcament, malgrat que no està regulat. Es tracta d’una esplanada molt utilitzada pels residents per la manca d’aparcament al barri, però que, segons sospiten, podria estar catalogada com a zona verda. “Caldria revisar aquest espai, regular-lo i retirar els vehicles abandonats”, reclama.

Al mateix carrer, l’Ajuntament de Sabadell ja ha aprovat un projecte per urbanitzar l'esplanada ubicada al carrer d’Agustina d’Aragó, on es millorarà el drenatge i la superfície del carrer per donar-li un ús ordenat com a aparcament. En els propers mesos es faran les obres i es guanyaran 70 places d’aparcament (62 cotxes i 8 motos), segons confirmen fonts municipals.

Pel que fa a la baixada al riu, un espai del municipi veí, els veïns proposen un projecte que combini la creació d’un espai verd amb un aparcament regulat a la part superior, i la millora de l’accés al riu amb un camí en bon estat i ben mantingut. “És un espai amb molt de potencial, però està completament abandonat. El camí de baixada al riu està malmès, hi ha brutícia per tot arreu”, denuncia López. “Volem una zona verda neta i segura, amb arbres cuidats i un camí adaptat per baixar al Ripoll”, proposa una veïna. Reclamen una actuació municipal per dignificar aquest espai i “convertir-lo en un punt de connexió amb el Ripoll, en lloc d’un focus de brutícia i abandonament”.

Veïns de la ronda de Santa Maria, a la Creu de Barberà

Víctor Castillo

També han traslladat altres queixes, com la reposició recent de bancs a la ronda de Santa Maria, que “són més petits que els que hi havia abans”. Fonts de l’Ajuntament de Sabadell, però, apunten que “són més còmodes i accessibles, i se n’han col·locat tres més dels que hi havia abans”.