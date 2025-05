Estem a prop de tenir una ciutat de 15 minuts?

Quan es parla de definir com han de ser les ciutats actualment, es diu que caminant o anant en bicicleta, en un quart d’hora, tots els veïns haurien de tenir accés als serveis bàsics, tant de salut, com d’educació, treball, oci, compres, etc. La realitat, però, és que hi ha marge de millora per aconseguir-ho

El comerç de proximitat lluita per sobreviure

El tancament de comerços locals especialment en carrers de segona línia s’ha accentuat en els darrers anys pels canvis en la manera de consumir però, alhora, a poc a poc això també afecta les relacions humanes i la identitat de la ciutat, que se’n veuen ressentides per la pèrdua de relacions que impliquen. “El petit comerç et fa millor la vida. En la pandèmia vam veure que era molt trist veure la ciutat sense petits comerços”, destaca la presidenta de la Comissió de Comerç i Turisme de la Cambra de Comerç de Sabadell, Eva Fernández, que aposta per incorporar l’hàbit social de comprar als petits comerços, així com impulsar iniciatives municipals per donar vida a aquests carrers de segona línia.

Creixen els restaurants amb noms propis

Mercat Negre, Intrèpid, Rauxa... el nombre de restaurants d’autor que estan a l’ordre del dia dels sabadellencs és notori, així com moltes altres propostes ja consolidades, en molts casos concentrades al centre de la ciutat, malgrat a altres zones també destaquin cuines com la del Can Feu, Els Tranquils a l’Eixample, el Lujo Ibérico o Loremar de la Creu Alta. La restauració és la bona nota d’un sector, el comerç, en el qual segons el professor de Geografia de la UAB Pau Avellaneda “perdem comerç local pròpiament entès com a local. Franquícies sí que se n’obren, però no és la peixateria o fruiteria del barri”.

Obligats a treballar fora de la ciutat

A Sabadell, les empreses locals i els autònoms, conjuntament, ofereixen treball per a l’equivalent a 3/4 parts de la població sabadellenca afiliada a la Seguretat Social, segons les dades de l’economista Eduard Jiménez i l’arquitecte Manel Larrosa, que ho han estudiat al detall. Això vol dir que a la ciutat faltarien uns 24.000 llocs de treball per ocupar tots els veïns a la seva ciutat i evitar que s’haguessin de desplaçar per anar a treballar. “No podrem créixer com a municipi amb polígons, però podem realçar el que tenim i hem d’assentar espais de nova activitat a la ciutat”.

La pediatria, el taló d’Aquil·les dels CAP

El trasllat de l’oncologia pediàtrica del Taulí al Vall d’Hebron el 2019 va ser el primer pas del nou model d’atenció sanitària basat en la concentració de professionals. En pediatria, ara no tots els CAP tenen pediatre, la qual cosa els allunya dels veïns, segons Salut, per millorar l’atenció gràcies a una major especialització dels equips. Actualment, la pediatria del CAP Nord es fa al de Ca n’Oriac (20 minuts caminant); la de la Creu Alta, al de la Concòrdia (en aquest cas, a 10 minuts entre un i l’altre). Entitats com la Federació d’Associacions Veïnals de Sabadell (FAVS) i SOS Pediatria han reclamat que la pediatria es mantingui a tots els CAP.

Educació: barracons per la manca d’instituts

Escriure ‘institut’ al Google Maps des de Sabadell reflecteix la realitat que fa anys que s’arrossega: la Creu Alta no té institut públic, una llarga reivindicació veïnal per evitar que els estudiants s’hagin de desplaçar a altres barris o es vegin obligats a anar a escoles concertades. El barri de l’Avinguda-Eixample sí que en té, l’institut Narcisa Freixas i Cruells, però pateix el mateix problema que es troben a Can Llong, tant al Virolet com l’Arraona: els barracons. Sabadell, de fet, és la cinquena localitat catalana amb més mòduls prefabricats en escoles i instituts: una vintena. La construcció dels tres nous instituts no començarà, segons Educació, fins al juny de l’any que ve en el cas de l’Arraona, que serà el primer segons la previsió de la conselleria.

Proximitat a les parades de TUS, FGC i Rodalies

Si bé el perllongament dels FGC ha permès extendre la xarxa ferroviària fins al nord de la ciutat, juntament amb Rodalies, especialment els barris de l’est i l’oest són els que n’estan més lluny. Per exemple, des d’algunes zones dels Merinals com la plaça de les Illes Cies, l’estació de tren més propera caminant és la d’FGC Can Feu - Gràcia, a 1,5 km de distància i uns 20 minuts de recorregut. En aquest sentit, la interconnexió d’aquests modes de transport amb el transport urbà de TUS per fer de nexe d’unió és clau. Hi ha un barri, el més petit de Sabadell, el Raval d’Amàlia, que no té parada d’autobús, i la zona del molí d’en Torrella –al pont de la Salut– tampoc. Actualment, tant TUS com FGC registren xifres d’usuaris rècord.