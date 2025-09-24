Sabadell es va colar en el debat sobre la tramitació del traspàs parcial de la competència d'Immigració a Catalunya que va tenir lloc ahir al Congrés dels Diputats. La portaveu de Junts, Míriam Nogueras, va referenciar la nostra ciutat i la nostra comarca per expressar el "problema" existent amb els ajuts socials.
"A la comarca del Vallès Occidental, una de les més poblades de Catalunya, el 50% dels beneficiaris d'ajuts de menjador són nouvinguts. A ciutats com Rubí, Sabadell, Terrassa o Badia, va entre el 55 i el 70%. A la ciutat de Barcelona, entre el 45 i el 60%", va exposar la portaveu juntaire, que va assegurat que "el sistema ha gripat" i que la majoria de catalans ja no reben "els serveis públics que necessiten".
Nogueras va defensar la llei del PSOE i Junts per traspassar les competències d’immigració a la Generalitat, denunciant la “mala gestió” de l’Estat i advertint que “la supervivència de la nostra identitat no està garantida”. Va remarcar que la proposta volia “augmentar l’autogovern” i garantir una “gestió eficient i de proximitat”, tot i que tenia poques opcions de prosperar pel rebuig de Podemos i divisions a Sumar.
La dirigent juntaire va alertar que els serveis públics estaven saturats i que “un de cada quatre immigrants arribat a Espanya s’han instal·lat a Catalunya”, passant de sis a vuit milions d’habitants. Va afegir que “més del 40% dels immigrants a Catalunya no treballen” i que el sistema educatiu no podia assumir aquestes xifres per la manca d’aules d’acollida en català. PP, VOX, Podem i dos diputats de sumar van impedir que s'efectués el traspàs de competències a Catalunya.