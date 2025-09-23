Multa a Serveo per incomplir el contracte de neteja d'equipaments municipals

L'Ajuntament de Sabadell ha sancionat l'empresa Serveo amb una multa d'uns 55.350 euros (IVA inclòs) després de tancar el passat dilluns l'expedient que havia obert per diverses irregularitats en el servei de neteja d'equipaments municipals, uns 140 concretament, i en el qual treballen unes 300 persones.
Treballadores del servei feia mesos que denunciaven que hi havia companyes sense cobrar durant mesos, que no es complien les substitucions, que el material no era l'adequat i que no es feien totes les formacions obligatòries, entre altres temes. Per aquests motius, ara fa un any la plantilla va fer vaga i es va manifestar a les portes del consistori, a la plaça de Sant Roc.
Ara el Govern ha tancat l'expedient després del període d'al·legacions que ha tingut l'empresa, de la qual se n'ha estimat parcialment una sobre un càlcul de percentatge. El portaveu del Govern, Eloi Cortés, remarca que amb aquesta actuació "l'objectiu era doble: que les treballadores tinguessin els drets laborals garantits i que el servei funcionés amb el nivell d'excel·lència que se li demanava".
El contracte amb Serveo finalitzarà el febrer de 2026 i, per això, en aquests moments tècnics de l'Ajuntament estan avaluant les propostes presentades al concurs públic que s'està duent a terme per adjudicar el pròxim contracte del servei de neteja d'equipaments municipals. La licitació ha estat oberta del 7 d'agost al 5 de setembre i ara se n'estan avaluant els candidats si n'hi ha hagut.
Si s'adjudica, serà un dels contractes de major import signats pel consistori sabadellenc, perquè té previst destinar-hi 16,3 milions d'euros, IVA inclòs, un 9,1% més que l'anterior. La durada inicial serà de dos anys extensibles a quatre amb pròrrogues i es preveu que la plantilla es mantingui, subrogada a l'empresa que guanyi el concurs. De totes maneres, treballadores i sindicats aposten per la municipalització del servei. Si tot va segons el previst, el nou contracte entrarà en vigor el març de l'any que ve.