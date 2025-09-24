La sabadellenca Laura Rosel, víctima d'un robatori als Ferrocarrils: "És molt desagradable"

Laura Rosel ha relatat una desagradable experiència que va viure dimarts a la tarda en un tren dels Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (FGC). La periodista sabadellenca va ser víctima d'un robatori en un vagó quan era a la parada de Gràcia (Barcelona), en direcció cap a Sabadell. Ho ha explicat en antena a 'El Món a RAC1', on és tertuliana.
"El lladre es va endur la motxilla amb el portàtil de la feina, documentació meva i de les meves filles...", ha narrat amb resignació. Els fets van passar a dos quarts de set de la tarda. L'escena no va passar desapercebuda per diversos usuaris que anaven a l'interior del comboi. "Tothom va quedar esglaiat".
La comunicadora portava la motxilla a la safata de dalt del tren. "Vaig sentir una estirada molt forta", recorda. Al cap d'uns instants, un noi sortia amb la seva motxilla. "Va ser un moviment molt ràpid i violent. Va marxar tan tranquil", lamenta. Afortunadament, tenia el mòbil a les seves mans.
"Ho va fer davant dels nassos de tothom, ho tenia calculadíssim", ha afegit Rosel, que va veure la cara de l'assaltant. De seguida, va baixar a la següent parada, a Sant Gervasi, per advertir del succés al personal de seguretat dels FGC, que van atendre l'avís.
En arribar a casa, va voler denunciar el robatori de seguida a la comissaria dels Mossos d'Esquadra a Sabadell. Finalment, la van instar a presentar-la dimecres. "És una sensació terrible i molt desagradable", precisava, compartint la seva indignació amb la resta de tertulians. El també sabadellenc Xavier Domènech, company a les ones, ha expressat que també va patir una situació similar fa quinze anys. "La sensació de vulnerabilitat és molt bèstia", deia.