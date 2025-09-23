“Sabadell contra l’edatisme” és el lema de la Festa Gran 2025

Les celebracions de la Festa Gran 2025 tindran començaran el 29 de setembre i s'allargaran durant el mes d’octubre. La regidora d’Infància i Gent gran, Laura Reyes, ha presentat aquest dimarts la programació de la festivitat i ha destacat que “és una festa per gaudir en companyia i sense deixar ningú a casa”. L’Ajuntament de Sabadell, en col·laboració amb la Coordinadora de Casals i Entitats de Gent Gran de Sabadell, algunes residències, el Consell de la Gent Gran i altres entitats i empreses ha organitzat un seguit d’activitats per homenatjar el paper de la gent gran a la societat.
Una ballada de sardanes, espectacles de teatre, una caminada pel riu Ripoll i múltiples propostes més ompliran els carrers de Sabadell. L’acte central se celebrarà el dimarts 30 de setembre al Teatre Principal i consistirà en un espectacle del reconegut actor Joan Pera. A banda, també es farà una entrega del reconeixement públic al treball per a les persones de més de 60 anys. El dimecres 1 d’octubre, en honor al Dia internacional de la gent gran, hi haurà una rebuda institucional als col·laboradors de la Festa Gran. I a la tarda, el Cinema Imperial acollirà una tarda de cinema i diàleg on es projectarà la pel·lícula L’Àvia i el foraster (Sergi Miralles, 2024) i es conversarà amb Kandarp Mehta, un dels actors protagonistes.
Reyes ha tancat l’acte agraint la col·laboració de les entitats participants i remarcant el fil conductor de la festa: la campanya de la lluita contra l’edatisme. Aquesta festivitat ha de servir per sensibilitzar la gent i “representar la vellesa com una etapa més de vida, plena de reptes i vitalitat”.
Tots els actes són d’entrada lliure però alguns requereixen recollir la invitació, com és el cas de l’acte central al Teatre Principal. La invitació es pot recollir a la taquilla del Teatre Principal, c. de Sant Pau, 6: - Dijous 25 de setembre, de 10 a 12 h o de 18 a 20 h - Divendres 26 de setembre, d’11 a 13 h o de 18 a 20 h - Dissabte 27 de setembre, d’11 a 13 h o de 18 a 20 h. - Les entrades per al cinema, es poden recollir a l’Antic Mercat de Sant Joan, plaça de Sant Joan, s/n, dijous dia 25 i divendres dia 26 de setembre de 9.30 a 12.30 h i de 16.30 a 19.30 h.
Programa Festa Gran 2025 by diaridesabadell