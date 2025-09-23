El calendari de l'opa, després de la modificació de l'oferta

1. Fins quan dura el termini per acceptar l’oferta del BBVA?
El termini inicial era de 30 dies hàbils des de l’aprovació del fulletó per part de la CNMV, amb data límit el 7 d’octubre. Però amb la millora de l’oferta, aquest termini queda suspès temporalment fins que la CNMV validi el suplement amb les noves condicions. No s’allarga el termini, sinó que es congela. Un cop aprovat, es reprendrà el còmput dels dies restants.
2. Què necessita el BBVA perquè l’opa triomfi?
El BBVA exigeix una acceptació mínima del 50 % del capital del Sabadell per considerar l’operació un èxit. No obstant això, pot decidir rebaixar aquest llindar fins al 30 %, fins i tot un cop finalitzat el període d’acceptació.
3. Què canvia per a l’accionista pel que fa a la fiscalitat?
En ser una oferta 100 % en accions, es genera un avantatge fiscal. Si l’oferta obté l’acceptació de més del 50 % del capital, la CNMV la considerarà una fusió neutral des del punt de vista fiscal, i els accionistes no hauran de tributar per la plusvàlua fins que venguin les accions del BBVA rebudes.
4. Què ofereix ara el BBVA als accionistes del Sabadell?
La nova oferta és d’1 acció del BBVA per cada 4,8376 accions del Sabadell, el que representa un valor implícit de 3,39 € per acció, enfront dels 3,25 € al tancament del mercat d'aquest dimarts. Això suposa una prima del 4% respecte al preu de cotització.
5. Podria el BBVA millorar una altra vegada l’oferta?
No. El BBVA ha deixat constància formal a la CNMV que no modificarà de nou l’oferta, ni pel que fa al preu ni a les condicions. Aquesta és l’última proposta.
6. Quines són les dates marcades al calendari?
Les dates inicials eren:
7 d’octubre: final del període d’acceptació.
14 d’octubre: publicació dels resultats per part de la CNMV.
17-20 d’octubre: liquidació de l’operació (si es compleix el calendari).
Ara bé, amb la suspensió temporal del termini, aquestes dates s’ajustaran en funció del temps que trigui la CNMV a aprovar les noves condicions.