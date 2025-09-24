FOTOS | Rescaten per la finestra una dona que havia caigut a casa seva

Els veïns de Can Puiggener, a Sabadell, es recuperen de l'ensurt que va obligar els Bombers a realitzar un aparatós rescat d'una veïna del barri. Els efectius del cos d'emergències van haver d'actuar al carrer de Numància, traient una dona per la finestra que havia caigut a dins de casa.\r\n\r\nEl SEM, que també s'hi havia desplaçat, no podia baixar-la. Per això, els bombers van desplegar l'autoescala per evacuar-la. Posteriorment, l'ambulància va traslladar la dona fins a l'hospital Taulí, amb una possible fractura de fèmur.\r\n\r\nL'escena, que va tenir lloc diumenge a primera hora de la tarda, va provocar l'expectació del veïnat, que va observar unes complicades maniobres de rescat que van durar força estona.\r\n\r\nFotos de Juanma Peláez:\r\n\r\n \r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\tRescat d`una dona a Sabadell\r\n\tJuanma Peláez\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n \r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\tRescat d`una dona a Sabadell\r\n\tJuanma Peláez\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n \r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\tRescat d`una dona a Sabadell\r\n\tJuanma Peláez\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n \r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\tRescat d`una dona a Sabadell\r\n\tJuanma Peláez\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n \r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\tRescat d`una dona a Sabadell\r\n\tJuanma Peláez\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n \r\n