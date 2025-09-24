Inversió milionària en l'obertura de nous negocis al Centre de Sabadell

El Centre de Sabadell és avui un motor econòmic que genera riquesa, diversifica la inversió i manté el pols comercial any rere any. Aquesta és una de les principals conclusions de l’últim informe de l’Observatori dels Centres Urbans, corresponent al primer semestre del 2025, que constata que, tot i que la restauració i els serveis mengen terreny any rere any a les propostes comercials, gairebé la meitat de locals del Centre continuen sent comerços.
“Tenim un Centre eminentment comercial i una molt bona concentració de locals”, destaca Jordi Obradors, director de l’Observatori i gerent de Sabadell Comerç Centre. Segons assenyala, “la restauració permet obrir el Centre i redescobrir-lo, perquè està orientat a públics molt diversificats”. Ara, el 85% dels locals disponibles estan ocupats.
La rotació de negocis, que volta el 6% al nucli central de Sabadell–obertures i tancaments– genera anualment 12 milions d’euros d’inversió directa. “Aquest moviment permet una inversió constant que es queda aquí. I en què repercuteix? Feina a fusters, electricistes, dissenyadors, advocats...”, enumera el director de l’Observatori. “Tothom se’n beneficia. El retorn que té és molt elevat, una pluja de milions molt diversificada”, subratlla.
I és que les dades constaten que el comerç crea riquesa: l’Anuari Econòmic Comarcal del BBVA, publicat recentment, situa el comerç com l’activitat que representa el VAB més alt de totes les activitats del Vallès Occidental, amb un 16%. Un creixement anual del 3,3%. “No invertir en la cura del Centre i en millorar-lo és un error, hi ha un retorn molt gran”, assevera.
Creixen els serveis i l’hostaleria
El comerç predomina, però perd la seva majoria absoluta. Entre 2018 i 2025, els locals de restauració han passat de 157 a 177 (21%) i els de serveis, de 258 a 276 (32%). En canvi, el comerç ha perdut 56 establiments, passant de 456 a 400. Tot i així, el comerç encara suposa el 47% de l’oferta total del Centre. Destaca l’elevada densitat comercial: a Sabadell hi ha 9,98 establiments oberts cada cent metres, per sobre de la mitjana de la resta de ciutats analitzades (7,76).
En xifres absolutes, Sabadell registra 112.949 operacions diàries, gairebé el doble de la mitjana de la resta de ciutats estudiades per l’Observatori (59.438). Una dada que confirma, segons Obradors, que el Centre de la ciutat “és un actiu de primer ordre i que cal seguir cuidant”. Sabadell és la ciutat on es fan més compres per vianant. La mitjana de l’Observatori és de 0,64 operacions comercials diàries per persona, mentre que a Sabadell és de 1,5. Això significa que, de cada 10 persones que passegen pel Centre, en resulten 15 compres, més del doble que a la resta de ciutats. “Als carrers centrals ara hi ha menys vianants que abans de la pandèmia, però qui ve, compra”, exposa.
Dos reptes clau a futur
Sabadell Comerç Centre assenyala dos grans reptes que considera prioritaris per al futur del nucli comercial de la ciutat. El primer és la Via Massagué, un dels eixos centrals del comerç, però que “no està a l’altura” del paper que juga com a connector natural entre el Centre i la Creu Alta. “El manteniment està bé, però hem d’anar més enllà, amb una prioritat de vianants molt més clara”, afirma Jordi Obradors. Segons ell, no es pot deixar de parlar d’aquest carrer, ja que “és un canal directe entre dos barris germans i continua tenint voreres estretes en un punt que hauria de ser un gran eix comercial”.
El segon repte té a veure amb la zona peatonal ponent, als voltants del Mercat Central. Obradors recorda que es tracta d’una àrea amb un 85% dels locals oberts, però amb potencial per créixer molt més.
Des de Sabadell Comerç Centre asseguren haver fet la diagnosi i aportat propostes: “Hem detectat el problema de locals buits, hem vist l’oportunitat i hem proposat la solució: que l’Ajuntament actuï com a intermediari per omplir-los de propostes de comerç singular”. L’entitat posa com a exemple el cas de Reus, on s’ha aconseguit dinamitzar àrees similars.
Ca n’Oriac, tendència similar
L’associació Ca n’Oriac Comerç assenyala que el ritme comercial al barri també conserva el dinamisme que el caracteritza. L’emprenedoria local és la gran protagonista del teixit comercial de Ca n’Oriac: segons un estudi de camp elaborat pel Diari de Sabadell el 2023, tres de cada quatre establiments de l’avinguda de Matadepera són comerços singulars de la zona, mentre que el 27,5% dels establiments corresponien a grans cadenes de marca nacional o internacional.
“El nombre de comerç ocupats es manté estable any rere any, no detectem una caiguda, la zona continua sent un eix comercial molt potent i manté el pols”, exposa Miguel Tello, president de l’associació. Ara bé: com al Centre, els serveis i la restauració van conquerint terreny.