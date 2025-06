Una sabadellenca condueix la seva universitat a un dels certàmens més importants del món

Per primer cop, la Universitat Internacional de Catalunya (UiC) tindrà presència a l’iGEM, una de les competicions entre universitats més reconeguda del món. I en tot això –com ja ens té acostumats–, Sabadell hi ha tingut molt a veure. A Estel Gubianes, exalumne de l'escola La Salut i ara estudiant de 2n de Biomedicina de la UiC, se li va il·luminar la bombeta: "Vaig veure que la meva universitat no hi havia participat mai i vaig decidir posar en marxa un equip". Va acabar articulant un grup de dotze persones –d'edats i carreres diferents– per abordar un projecte enfocat a la detecció precoç de l’ELA a través de biosensors, que presentaran el proper octubre als premis de París.

El certament avalua la proposta científica però també l’impacte social, l’educació i la viabilitat empresarial. "No és només fer ciència al laboratori: s’avalua tot l’ecosistema del projecte, per això tenim estudiants que van des de Biomedicina fins a Publicitat", apunta la sabadellenca.

Més de 400 universitats d'arreu del món

De Massachusetts a Tòquio, i passant per Cambridge. Hi ha més de 400 universitats inscrites i milers de joves d'arreu del món disposats a endur-se les primeres medalles. L'Estel, que lidera l'equip, confia que la proposta que presenten –anomenada 'ALSense'– no passarà desapercebuda. "Poques vegades s'han presentat projectes al voltant de les malalties neurodegeneratives", exposa. Més enllà dels reconeixements, saben que aquesta experiència pot ser la porta d’entrada a les seves primeres oportunitats laborals. "A París hi haurà inversos i empreses; i si el projecte convenç, pot tenir continuïtat més enllà de la competició", diu amb convicció.

Estel Gubianes i Estel Massip, líder i colíder del grup de treball

Cedida

Preguntada per l'organització, ja que tot es fa en hores no lectives, la sabadellenca somriu. "És la pregunta del milió", diu. L'equip fa mans i mànigues per poder presentar a temps la proposta. "Ens hem organitzat per rols i, tot i que a vegades tens la sensació que no arribes, sempre estàs fent coses", explica. Això sí, afegeix que ara mateix estan en plena campanya per captar patrocinadors o interessats que vulguin rellançar el projecte abans de la cita a París. "Confiem que la nostra proposta pot donar respostes reals a una malaltia que la majoria dels diagnòstics arriben tard i quan ja està molt avançada", conclou.