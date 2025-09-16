ARA A PORTADA

Sabadell disposa de l'estudi de filmació més gran de tot Catalunya: saps on és?

‘Amor platónico’ és un plató de la ciutat on es duen a terme gravacions de pel·lícules, anuncis o sèries, entre altres

Publicat el 16 de setembre de 2025 a les 09:20
Actualitzat el 16 de setembre de 2025 a les 09:29

Sabadell compta amb el plató més gran de tot Catalunya des de fa poc mesos. Es tracta d’un estudi de televisió de més de 3.000 metres quadrats de superfície, anomenat Amor Platónico que inclou un ciclorama de 20 metres d’ample i vuit d’alçada, unes oficines de 1.000 metres quadrats amb camerinos, sales de producció, de maquillatge, de vestuari... Si bé és cert que a altres punts de Catalunya hi ha estudis més grans, és perquè sumen el conjunt de la superfície de diversos platós. Aquest, en canvi, té la peculiaritat que els 3.100 m2 es concentren en un únic espai: una nau industrial que s'ha reconvertit en un set de rodatge. 

L’equipament està perfectament preparat per acollir una àmplia varietat de gravacions de pel·lícules o qualsevol mena de producció necessàries gràcies a les seves dimensions –l’alçada màxima del sostre arriba fins als 14,92 m–, com escenes que simulen gent a sobre d’un helicòpter, paracaigudistes, o altres escenes de risc. Està situat en un punt estratègic del territori, expliquen des de la mateixa empresa, perquè es troba molt a prop del nucli de Barcelona, però, alhora, allunyat del dens trànsit de la capital catalana. L’estudi es troba al camí de Torre-Romeu, 12, de Sabadell i segur que si heu baixat al riu per la carretera que l’ajunta amb el carrer de les Tres Creus ho heu vist. Així, si mai veieu una gran producció a Sabadell, ja sabeu on es fa!

