La Serra d’en Camaró es prepara per viure una Festa Major per a tots els públics

El barri de la Serra d’en Camaró es prepara per celebrar, del 27 al 29 de juny, una Festa Major carregada d’activitats per a tots els gustos. "És una festa pensada per als més petits i els més grans del barri, amb un homenatge pensat per ells", exposa Toni Alias, organitzador de la festa.

La festa començarà divendres al vespre. A les 20:30 h, la Batucada i la Txaranga faran vibrar els carrers amb ritmes festius. Tot seguit, a les 21:30 h, tindrà lloc la tradicional Botifarrada Popular, un espai de trobada i germanor. A les 22:30 h es farà el pregó de Festa Major i, a partir de les 23:00 h, començarà la nit de música amb Juan Reina i DJ, que animaran la primera nit de festa fins ben entrada la matinada.

El dissabte començarà amb activitats familiars. A les 11:00 h, l’activitat “Smatsa: Pedala i Pinta” convidarà els més petits a aprendre i divertir-se. A les 12:30 h, la festa continuarà amb escuma, globus i pistoles d’aigua per refrescar a tothom, una de les activitats estrella. "És una de les propostes que recuperem i que més gent aplega", sosté Alias. A la tarda, a les 18:00 h, es repartirà berenar infantil, i a les 18:30 h els Clowns Éthos dinamitzaran una gimcana plena de jocs. A les 20:00 h començarà la Frankfurtada Popular, exclusiva del barri de la Serra, que s’allargarà fins a les 22:00 h. A partir de les 21:30 h, una batucada farà un recorregut pel barri i, a les 22:30 h, l’Orquestra Sabor Sabor posarà música a la nit amb ball per a tothom.

El darrer dia de festa arrencarà a les 11:00 h amb els tradicionals Castells d’Aigua i la cercavila dels Gegants Covadonga. A les 12:30 h es farà un homenatge a la gent gran del barri. "L'any passat, vam homenatjar una dona de 101 anys. La que rep enguany el premi en té 93", exposa Alias. S'espera una participació de 50 persones grans del barri.

A la tarda, el Quinto Solidari (18:30 h) i el Rom Cremat (19:30 h) marcaran el to lúdic i comunitari de la jornada. A les 19:45 h se sortejaran una cinquantena de regals dels comerços col·laboradors. "Hi ha una gran participació dels comerços, el 98% s'hi sumen. És un barri molt col·laborador", conclou l'organitzador. Per tancar la festa, a les 20:30 h hi haurà l’actuació dels Sentinelles d’Arkêmis i una espectacular traca final que acomiadarà la Festa Major.