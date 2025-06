Sabadell tindrà una nova unitat de la Policia Municipal per a controlar el soroll nocturn

Sabadell posa l'ull en el control del soroll nocturn. La ciutat comptarà l'any vinent amb una nova unitat i dues furgonetes per a controlar les molèsties derivades del soroll nocturn i l'incivisme, segons ha avançat Adrián Hernández, tinent d’alcaldessa de seguretat. No hi haurà agents cívics, una prova pilot que s'havia impulsat aquest any, però sí més presència policial.

Una de les propostes de l’acord de ple municipal després de la moció de l'associació de veïns Centre-Mercat era posar en marxa una prova pilot amb agents cívics, però, segons Hernández, la manca de candidats ha fet inviable el projecte. En aquest sentit, el govern municipal aposta per reforçar la presència de la Policia Municipal amb la incorporació de dues furgonetes i una nova unitat específica per vetllar per l’espai públic i reduir actes incívics.

Aquesta nova unitat policial, que es preveu que entri en funcionament a la primavera de 2026, estarà equipada per fer controls d’alcoholèmia i drogues, així com per garantir el compliment dels horaris de tancament de locals i terrasses. Hernández ha avançat que enguany es començaran els tràmits per a la compra de les dues furgonetes i la selecció i formació del personal necessari.

Aquest estiu, més control per prevenir soroll

Mentre la nova unitat no arriba, "la Policia Municipal té previst reforçar la presència en punts on es concentren actituds incíviques per contribuir a la prevenció del soroll", sosté Hernández. Ha destacat també el paper de les reunions trimestrals amb els veïns, especialment aquells sota el paraigua de l’associació de veïns Centre-Mercat. “Aquestes trobades ens permeten ajustar les actuacions segons les necessitats, com s’ha fet al carrer Sant Cugat, on s'havien acumulat moltes molèsties, amb molt bons resultats”, ha afirmat. A banda, la zona Centre-Mercat comptarà amb càmeres de videovigilància per reforçar la seguretat i el control de comportaments incívics.

El responsable municipal de seguretat ha valorat positivament el primer any d’aplicació de l’ordenança de civisme, que ja ha comportat més de 300 sancions. “Quan hi hagi un incompliment de la normativa, s’acabarà sancionant”, ha advertit el tinent d’alcaldessa, subratllant que tant la Policia Municipal com els inspectors de via pública estan implicats en els controls.

Sensibilització contra el soroll nocturn

L’Ajuntament de Sabadell, a banda, torna a posar en marxa una nova edició de la campanya de sensibilització contra el soroll nocturn, una iniciativa que s’emmarca en un acord impulsat fa un parell d’anys arran d’una moció presentada per l’Associació de Veïns del Mercat Centre. Té com a objectiu garantir el descans dels veïns i el civisme, i consisteix a col·locar adhesius a les terrasses dels establiments i informar sobre la normativa vigent en matèria de soroll, horaris i responsabilitats dels establiments per a prevenir molèsties. Segons ha explicat Montse González, tinenta d’alcaldessa, l’acord contempla accions com reunions periòdiques amb els operadors dels locals d’oci —bars, restaurants i establiments musicals— per tal de conscienciar sobre l’impacte del soroll que generen els seus clients.

En paral·lel, l’Ajuntament també està duent a terme inspeccions per assegurar que les terrasses respectin l’espai que han d’ocupar i horaris establerts. Al 2024 es va iniciar una prova pilot per delimitar amb pintura l’espai autoritzat de les terrasses i, fins ara, s’han senyalitzat més d’un centenar de terrasses al Centre i grans avingudes comercials com l’avinguda de Barberà, de Matadepera o de la Concòrdia, entre d'altres.

Finalment, González ha assenyalat l’èxit de les noves terrasses instal·lades a l’Eix Macià, una iniciativa que ha estat ben rebuda tant pels operadors com pels usuaris. “Estan molt contents i ja hi ha altres zones de la ciutat que ens han demanat poder-ho implementar també”, ha conclòs.