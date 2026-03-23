Suport municipal al comerç local: “No és una opció, és una necessitat”

El ple municipal ha aprovat aquest dilluns en la sessió de març una moció del Partit Popular (PP) per donar suport al comerç de proximitat. El text insta l’Ajuntament a prendre mesures per impulsar l’activitat comercial local i reforçar els eixos comercials de barri.
La portaveu popular, Cuca Santos, ha defensat que el comerç local “és proximitat, confiança i comunitat”, i el va posar en valor en un moment en què la consolidació de les vendes per Internet ha canviat totalment el paradigma comercial. “Cada vegada veiem més persianes abaixades, locals buits i carrers que han perdut activitat”, va dir Santos, que remarca que el comerç de barri “compleix una funció social essencial” per a totes les persones que no tenen accés a Internet o les que no es poden desplaçar a centres comercials, per exemple.
La tinenta d’alcaldessa i regidora de Comerç, Montse González, ha explicat que “des del Govern no podem garantir la viabilitat dels comerços, però sí que podem incidir, i així ho fem, en la dinamització comercial”. I ha insistit que el consistori continuarà invertint en la renovació de places i carrers, ordenació de terrasses, neteja viària i en l’increment de seguretat. “Elements cabdals que afecten per igual l’activitat comercial de tota la ciutat.
Una de les qüestions que s'han posat sobre la taula han sigut les dificultats que des del PP asseguren que tenen les persones per trobar aparcament a prop dels eixos comercials sabadellenc. Una manca de disponibilitat que provoca que “gent que va a comprar a un establiment, com que no troba aparcament, acaba anant a un centre comercial”. González ha recordat que l’Ajuntament està aplicant un pla per incrementar les places d’aparcament arreu de la ciutat.
La moció contempla propostes com la incorporació d’un mapa comercial i una classificació diferenciada dels diferents eixos de la ciutat. També es plantegen actuacions per millorar l’accessibilitat, com l’optimització de l’aparcament i una millor gestió de les zones de càrrega i descàrrega.