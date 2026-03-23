Mor Francesc Roca, ànima de la històrica Matalasseria Roca

La Matalasseria Roca està de dol per la mort de Francesc Roca, copropietari de la botiga, situada a l’avinguda de Josep Tarradellas. Roca va morir el passat dissabte, 21 de març, amb 64 anys a causa d’una obstrucció de l’artèria aorta. Juntament amb el seu germà Òscar i la seva germana Victòria, formava part de la segona generació al capdavant d’un negoci familiar amb una llarga trajectòria a la ciutat.
L’origen de l’establiment es remunta a l’any 1956, quan el seu pare va iniciar-se com a matalasser d’ofici, elaborant matalassos a domicili. Amb els anys, el negoci va créixer fins a comptar amb botiga i fàbrica pròpia, que els tres germans van assumir després de la seva mort. Francesc Roca havia mantingut viu aquest esperit artesanal i, en els darrers anys, s’havia tornat a dedicar a l’ofici tradicional, elaborant matalassos de llana fets a mà, seguint els passos del seu pare.
Òscar Roca destaca que el seu germà “era un pilar fonamental de la botiga” i que la seva mort, “marca el final d’una etapa per al negoci familiar”. La família preveu mantenir la botiga oberta, tot i que la continuïtat de la fabricació és incerta. Segons el seu germà, “el Francesc tenia un caràcter molt emprenedor. Sempre tenia idees i projectes nous, no parava mai”.
Més enllà de la seva tasca professional, Francesc Roca era una persona molt coneguda i estimada al barri. Òscar remarca el seu caràcter obert i el seu gran sentit de l’humor. “Era molt extravertit i divertit, capaç de dir les coses clares, però sempre amb un toc de broma”, explica. La seva pèrdua deixa un buit a la botiga, però també a la vida dels seus familiars que el recordaran com una “molt bona persona, amb un cor molt gran”.