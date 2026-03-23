El nou contracte d'atenció domiciliària de Sabadell preveu un 25% més d'hores de cura

Nou contracte del Servei d’Atenció a l’Entorn del Domicili (SAED). El ple municipal ha aprovat el contracte amb un increment del 25% en les hores de cura destinades a persones en situació de dependència o que necessiten suport per continuar vivint a casa amb qualitat de vida. En concret, es passa de les 280.000 hores anuals previstes a l’anterior contracte a les 350.565. Una xifra que consolida la tendència a l’alça dels darrers anys: el 2024 el servei va tancar amb 295.000 hores i, el 2025, ja es van superar les 335.500.
El contracte tindrà una vigència inicial d’un any, prorrogable fins a dos, i suposa un salt econòmic notable. El pressupost anual serà de 9,2 milions d’euros, quan l’acord vigent —prorrogat fins que entri en funcionament el nou— va començar amb 6,2 milions i va pujar fins als 7,2 el 2025. L’import total estimat de la nova adjudicació és de gairebé 29 milions d’euros.
Una atenció més propera i comunitària
El nou SAED vol posar el focus en "una atenció més proactiva i centrada en la persona", exposen fonts municipals. El servei s’estén més enllà de la porta de casa: guanya pes la coordinació entre agents del territori, la intervenció comunitària i el treball de proximitat, que substitueix un model més centralitzat. El contracte, a més, fixa estàndards de qualitat més concrets per millorar el servei i introdueix nous perfils professionals, com l’integrador social, per reforçar la dimensió comunitària del projecte.
Millores laborals per al personal
Un altre punt clau és la millora de les condicions de les professionals que presten el servei. L’Ajuntament incrementa el preu hora perquè l’empresa adjudicatària pugui aplicar les retribucions previstes al nou conveni col·lectiu del sector. També es busca reforçar la coordinació interna, reduir càrregues i millorar el benestar emocional dels equips, així com ampliar les oportunitats de formació.
El nou model s’alinea amb el Pla d’Actuació Municipal, amb la Llei estatal de Dependència i amb els objectius europeus i de l’Agenda 2030. Amb aquest pas, Sabadell vol consolidar-se com una ciutat cuidadora, que aposta per mantenir les persones al seu entorn habitual amb els suports necessaris per fer-ho amb dignitat i qualitat de vida.