Caçat conduint a 138 km/h per la Gran Via de Sabadell

Nou succés relacionat amb l'excés de velocitat a Sabadell. Dissabte 21 de març, a les 11:29 h, la Policia Municipal de Sabadell va identificar el conductor d'un vehicle circulant a una velocitat de 138 km/h pel carrer de Domènech i Montaner (Gran Via), al barri de Gràcia. En observar-lo, els agents van denunciar l'autor dels fets, que superava amb escreix la velocitat màxima permesa a la via, i es van realitzar diligències judicials per un delicte contra la seguretat del trànsit. En el succés, hi va intervenir una unitat del cos d'agents locals. En el darrer mes hi ha hagut dos casos similars a la carretera de Bellaterra: un per circular a una velocitat de 125 km/h i l'altre, a 116 km/h. Tots dos successos van tenir lloc al mateix punt i també se'ls va instruir diligències per superar la velocitat permesa. \r\n