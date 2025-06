La plaça de l’Argub celebra el Solstici d’Estiu

La Tamborinada 2025 s'ha celebrat aquest diumenge 22 de juny la plaça de l'Argub del Parc Catalunya formant part del Solstici d'Estiu. La celebració ha consistit en una matinal organitzada per la Fundació Oreneta i La Taca Lleure, en el marc d’una iniciativa impulsada per la Fundació La Roda i la Federació d’Ateneus de Catalunya. La jornada ha reunit activitats per a tots els públics: gegants, dansa, música, jocs d’aigua, tallers creatius i animació amb les companyies Bufanúvols i Més Tumàcat.

Natàlia López, del Grup de Foc Damnatus, ha destacat: “Ha estat curta però una molt bona tamborinada. Una forma d'obrir la festa i despertar a la gent”. López també va aprofitar per reivindicar la manca d’espais per a les entitats culturals emergents: “Portem des del 2023 a la ciutat però encara no hem aconseguit un local on quedar-nos. L’associació de veïns d’Espronceda ens deixa un espai, però un local propi seria fonamental per poder crear la nostra bèstia de foc, tenir tots els instruments i materials al mateix lloc, i ara mateix no ho podem fer”. En aquest sentit, afirmava que “la cultura popular dona vida als barris” i que des del sud “sempre intenten promoure activitats pròpies de la cultura popular catalana. Fer pinya amb els barris”.

A banda de Damnatus, la jornada va comptar amb la presència de diverses entitats com l’Associació Esportiva Arrahona, el Grup d’Esplai la Masia, l’Agrupació Astronòmica de Sabadell, la mateixa Fundació Oreneta i La Taca Lleure. Totes van oferir activitats variades com escacs gegants, disseny de polseres de goma, observació amb telescopi o jocs d’aigua. Una gran festa que té com a objectiu garantir el dret dels infants de jugar i gaudir durant l'estiu amb diferents propostes culturals i educatives.

FOTOS DE DAVID CHAO: