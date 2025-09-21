Aquest matí, el Servei Meteorològic de Catalunya (Meteocat) ha emès un avís a la comarca a causa de la situació meteorològica, activant el pla INUNCAT. Destaquen els 44,9 mm d’aigua recollits en només 30 minuts a Rellinars.\r\n\r\nA Sabadell, no ha estat fins a les 16 h que ha començat a ploure amb intensitat i de manera continuada (al matí s’havien registrat pluges esporàdiques).\r\n\r\nS’esperen fenòmens de temps violent, especialment pedra i ratxes de vent al territori durant la tarda d’aquest diumenge 21 de setembre.\r\n\r\nA través de les xarxes socials, l’Ajuntament de Sabadell ha advertit: "Eviteu els desplaçaments, allunyeu-vos de rieres i no aparqueu en punts subterranis inundables".\r\n