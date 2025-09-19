Del món a Sabadell per estudiar: "Vinc de l'Argentina interior i l'experiència cultural és molt enriquidora"

L’ESDi de Sabadell s’ha convertit en gairebé un gresol d’idiomes i cultures. Un ecosistema d’aprenentatge i formació, que s’entrellaça amb l’ocasió de fer noves amistats internacionals. “Tenim uns 700 estudiants en total i, d’aquests, aproximadament un 20% són de fora de Catalunya. Cada any uns 50 o 60 venen d’intercanvi”, explica Daniella Quiñones, responsable del Departament d’Internacional de la facultat. D’altres arriben amb el programa Erasmus des d’Europa —sobretot dels Països Baixos—, mentre que amb el programa Free Moving aterren a la facultat molts estudiants de Mèxic, Argentina, Xile, Colòmbia i, enguany, fins i tot un parell de joves de Corea del Sud amb un nou conveni entre universitats. “No és casualitat que vingui tanta gent de Llatinoamèrica”, explica Quiñones. “Allà el disseny s’ensenya d’una manera més genèrica, i molts busquen a Espanya una especialització que després els obri les portes a qualsevol altre país europeu”.
La Sofía ha travessat l’Atlàntic per aprofitar el nou conveni entre la Universitat Nacional de Córdoba (Argentina) i l’ESDi. Té 36 anys i veu l’experiència com una oportunitat única: “Abans no teníem gaires opcions internacionals. Aquí estem coneixent gent de tot arreu i fins i tot aprenem català”. Instal·lada a Barcelona, admet que el canvi ha estat intens: “Venir de l’interior de l’Argentina a una ciutat tan gran és un impacte, però l’experiència cultural és molt enriquidora”. La Sofía destaca les dinàmiques que organitza la facultat per trencar el gel entre alumnes. I, si bé vol nodrir-se de molts conceptes en disseny industrial, apunta que tampoc vol “deixar perdre l’oportunitat de gaudir de l’estada i passar-ho bé”.
Per la seva banda, el Julian, de 20 anys i nascut Polònia –tot i que estudiant a Eindhoven–, arriba amb un altre objectiu: aprofundir en el món del tèxtil i la moda. Tot just es troba encara està descobrint l’entorn. “Encara no he començat les classes, però soc positiu. Els professors que he conegut són agradables i també la gent”, confia. “Tot just estic descobrint la ciutat, que és preciosa i també les seves platges. Estic valorant molt l’arquitectura i cada cop més em fixo en Sabadell, que hi passo també moltes hores”, afegeix. S’imagina el seu futur en una ciutat gran, com Barcelona, però abans comenta que caldrà conèixer bé la comunitat i valorar les ofertes laborals.
La Sofia, de 22 anys, ha vingut des d’Alemanya per estudiar disseny d’interiors. Ha decidit viure a Sabadell, i no a Barcelona, per una raó molt pràctica: “És una mica més barat i hi ha més gent local. Així puc practicar més la llengua d’aquí i conèixer millor la cultura”. La seva meta és aprendre el màxim dels estils que es porten a ciutats com Barcelona. “I després comparar-ho tot amb els dissenys alemanys”, conclou.