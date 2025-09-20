Joan Mena (Comuns) denuncia un desnonament “intolerable” a Torre-romeu

El portaveu de Sabadell En Comú Podem, Joan Mena ha definit d’“intolerable” i d’una “irresponsabilitat” la intervenció policial de la BRIMO que va succeir la nit d'aquest divendres 19 de setembre al barri de Torre-Romeu.
Segons denuncia Mena a xarxes socials, al voltant de les 22.45 h (al carrer Flamicell) va produir-se un desnonament contra una família amb tres menors d'edat, en un pis propietat d'una entitat bancària i "amb la família amb voluntat de pagar lloguer social", remarca. A més a més, el portaveu de Sabadell En Comú Podem ha volgut remarcar que ja és greu “que es produeixi un desnonament amb aquestes característiques”, però ha considerat encara més greu que coincidís amb la Festa Major del barri.
A 100 metres del desnonament, es feia la botifarrada popular de festa major, a la plaça de Karl Marx. "La plaça estava plena de gent gran, nens petits i persones amb mobilitat reduïda. La BRIMO no ha tingut inconvenient en iniciar la càrrega davant de tota aquesta gent. Amb el risc per a la seguretat que això hauria pogut provocar i davant els ulls de desenes de nens i nens petits", expressa Mena a X.
El dirigent ha posat en dubte el compliment del protocol en aquesta ocasió, i en el cas que les normes permetin una actuació així, llavors es tracta “d’un protocol intolerable”. També ha afegit “No és sa desnonar una família amb tres criatures, sense alternativa residencial, i fer-ho de manera desproporcionada davant de 300 veïns en plena festa”.
El portaveu ha avançat que la formació portarà el cas al Parlament de Catalunya i obrirà converses amb l’alcaldessa de Sabadell, Marta Farrés. “Ni la ciutat ni el país es poden permetre això. És trist i intolerable”, ha conclòs.