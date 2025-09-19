Reclamen podar uns arbres del carrer de Corominas

El tram del carrer de Corominas entre Escola Pia i Pare Sallarès manté una problemàtica que s’arrossega des de fa anys. Els excrements de coloms i cotorres envaeixen part de la vorera, cosa que provoca brutícia i pudor, i que se suma a un altre problema d’aquest tram: la vorera està aixecada en alguns punts.
El president de l’Associació de veïns Centre-Mercat, Evarist Fortuny, assegura que no es cansarà mai de reclamar una solució a llarg termini per aquest espai. “Que podin bé els arbres perquè durant un temps [els ocells] es busquin la vida i no tornin, almenys ens deixaran tranquils una temporada; o que hi posin xarxes i els treguin!”, exclama, i després afegeix que “el problema és que això és infecciós i fa pudor, porten malalties, i cada vegada que es neteja l’endemà torna a estar igual”. El servei de neteja passa recurrentment per aquest tram amb aigua a pressió i fa una neteja a fons de la vorera, però la netedat dura hores fins que reapareixen els excrements, especialment de nit.
Fa un temps es va replantar un arbre, que encara és molt jove en comparació amb els altres. I la realitat és que al voltant de l’escocell d’aquest arbre més jove no hi ha excrements, perquè els ocells no s’hi posen, mentre que al voltant de la resta n’està ple. Pilones i papereres incloses.
Tanmateix, fruit de vehicles mal aparcats sobre la vorera en anys anteriors quan no hi havia pilones, trams de vorera estan aixecats i Fortuny reclama que s’arreglin. “La vorera està feta un nyap”, resumeix.
Des de l’Associació de Veïns Centre Mercat també insisteixen en les obres de la plaça de Mossèn Geis, a escassos metres. Els veïns associats reclamen que s’accelerin les obres –ara aturades– de reforma de la plaça, i que es repensin les sortides d’aire que s’han fet per l’aparcament subterrani que, a parer seu, ocupen massa espai i no corresponen al projecte previst inicialment.