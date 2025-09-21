En la setmana que Israel ha iniciat una ofensiva militar “sense precedents” a la Ciutat de Gaza, el passat dijous va ser dia de mobilitzacions a Sabadell en contra de la guerra a Palestina, amb una
manifestació i, després –i com cada dijous– la Roda de la Pau.
Primer es va produir la mobilització de La plaça de Sant Roc ha sigut l’escenari d’inici d’una manifestació contra la guerra a Palestina promoguda per diverses entitats agrupades en el
Global Movement to Gaza que donen suport a la Flotilla. S’hi van concentrar unes 200 persones que, posteriorment, es van dirigir pel carrer de Gràcia i la ronda de Zamenhof cap als Jutjats de Sabadell. D’aquesta manera, des de Sabadell es va participar en la convocatòria de mobilitzacions per reclamar la fi del conflicte bèl·lic a Gaza i Cisjordània. “Sabadell diu prou al genocidi”, va proclamar micròfon en mà l’exregidor de la Crida Albert Boada, que també va subratllar que “el boicot funciona”. Durant la manifestació es van cridar proclames com “No és una guerra, és un genocidi” i “Aturem el genocidi”. Entre els manifestants també van predominar les banderes de Palestina.
Adrià Gil, d’Acció per Palestina a Sabadell, va afirmar que “assistim a un genocidi televisat i volem mantenir la mobilització perquè la lluita és l’única manera de forçar els governs a trencar totes les relacions amb l’estat d’Israel i deixar de ser còmplices del genocidi amb els nostres impostos, empreses i institucions”.
Tot i que eren convocatòries diferents, a les 20.45 h va començar la Roda de la Pau a la plaça del Doctor Robert. Es fa cada dijous des de fa 22 anys, motivada aleshores per la guerra de l’Iraq. La roda és un punt de trobada en silenci que dura un quart d’hora i es converteix en un moment de companyonia i reflexió en un espai molt cèntric i al voltant de molta activitat (bars, vianants, autobusos, etc.), però que aconsegueix crear una atmosfera que sembla aïllada de l’exterior, la qual cosa és precisament el que busca per facilitar aquest punt de trobada.
Una de les fundadores de la roda destaca que “nosaltres no hem parat mai, però notem que tots estem més sensibles perquè tenim guerra per dinar i sopar, en qualsevol moment televisada”. Aquesta persona, que prefereix mantenir l’anonimat per donar protagonisme a la Roda, assenyala que “el que no fan els governs ho fa el poble”, perquè “vivim moments molt delicats que sembla que la gent comença a tenir consciència”. Així, des d’aquest espai, es mostren conscients que “com que no podem fer coses grosses, ens hem de dedicar a fer les petites coses i, a pop a poc, anirem canviant les estructures”. La Roda de la Pau d’aquest dijous va anar precedida de la presentació d’un llibre sobre el llegat de Jaume Botey a la llibreria Malapeça i, posteriorment, qui va voler es va sumar a la Roda de la Pau.
Aquest diumenge, dia 21, amb motiu del
Dia internacional de la Pau, hi haurà una concentració a la plaça Bertha Von Suttner de Castellarnau, promoguda per la Coordinadora un altre món és possible. Serà a les 19 h. I hi haurà una xerrada de la no-violència en l'actualitat: El llegat de Gandhi, a càrrec d'Artur Domingo, considerat un dels millor especialistes sobre el llegat de Gandhi.
La sabadellenca Roser Tarruell va ser una de les assistents a la Roda de la Pau de dijous. Explica que “a vegades passo de pressa per aquí davant i avui m’hi he quedat per donar veu als que no en tenen i sensibilitzar la gent de Sabadell. Tothom critica molt i encara que sembli que no sigui res, ens unim els que pensem el mateix”. Durant la Roda, de 15 minuts, els assistents se situen en forma de rotllana i sovint sostenen cartells contra la guerra i a favor de la pau, com el que duia en aquest cas la Roser: “Sí a la pau”.
El sabadellenc Feliu Madaula és d’aquelles persones que forma part de la Roda de la Pau des que un grup de ciutadans, de forma anònima, la van iniciar el 2003 amb la guerra de l’Iraq. “Defensem els valors de la convivència, el respecte a les persones i a la vida, perquè tothom té dret a una vida digna i a la pau, perquè la guerra mai portarà la pau”, afirma Madaula, que lamenta el “contrasentit” que suposa que països de l’OTAN fabriquin armes que s’utilitzen en guerres que després reclamen que s’acabin.
