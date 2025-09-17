ARA A PORTADA

Sabadell

Diversos actes commemoraran el Dia internacional de la Pau a Sabadell

Es farà la presentació d'un llibre i una xerrada de la no-violència en l'actualitat

Publicat el 17 de setembre de 2025 a les 17:51
Actualitzat el 17 de setembre de 2025 a les 18:31

Diverses entitats commemoraran el Dia internacional de la Pau al llarg d’aquesta setmana. Avui dijous, dia 18, la llibreria Malapeça (Dr. Puig, 14. Centre) acollirà la presentació del llibre El llegat de Jaume Botey i Vallès, que va deixar molta petjada en la nostra comarca.

En l’acte participaran els autors del llibre Joan Camós, Pere Brunet i Maria Villanueva. Quan acabi la presentació, els assistents que vulguin seran convidats a anar a la Roda de la Pau que se celebra els dijous. D’altra banda, diumenge, dia 21, es farà un acte per commemorar el dia de la pau a la plaça de Bertha Von Suttner (Castellarnau). Serà a les 19 h. I hi haurà una xerrada de la no-violència en l'actualitat: El llegat de Gandhi, a càrrec d'Artur Domingo, considerat un dels millor especialistes sobre el llegat de Gandhi.

Els actes els organitza la Coordinadora un altre món és possible amb la col·laboració de Justícia i Pau, la Lliga dels drets dels pobles, la Roda de la Pau i Amnistia Internacional.

Notícies recomenades