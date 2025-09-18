FOTOS | Unes 200 persones exigeixen que s'aturi la guerra a Palestina

La plaça de Sant Roc ha sigut l'escenari d'una manifestació contra la guerra a Palestina aquest dijous 18 de setembre, promoguda per diverses entitats agrupades en el Global Movement to Gaza que donen suport a la Flotilla. S'hi han concentrat unes 200 persones que, posteriorment, s'han dirigit pel carrer de Gràcia i la ronda de Zamenhof cap als Jutjats de Sabadell. D'aquesta manera, des de Sabadell s'ha participat en la convocatòria de mobilitzacions per reclamar la fi del conflicte bèl·lic a Gaza i Cisjordània.
"Sabadell diu prou al genocidi", ha proclamat micròfon en mà l'exregidor de la Crida Albert Boada, que també ha subratllat que "el boicot funciona". Durant la manifestació s'han cridat proclames com "No és una guerra, és un genocidi" i "Aturem el genocidi". Entre els manifestants també han predominat les banderes de Palestina.
Per la seva part, Adrià Gil, d'Acció per Palestina a Sabadell, ha afirmat que "assistim a un genocidi televisat i volem mantenir la mobilització perquè la lluita és l'única manera de forçar els governs a trencar totes les relacions amb l'estat d'Israel i deixar de ser còmplices del genocidi amb els nostres impostos, empreses i institucions".
A part d'aquesta concentració, aquest mateix dijous –com cada dijous– la Roda de la Pau es concentrarà a les 20.45 h a la plaça del Doctor Robert per reclamar la fi de la guerra. Diumenge, dia 21, amb motiu del Dia internacional de la Pau, hi haurà una concentració a la plaça Bertha Von Suttner de Castellarnau.
Tant la manifestació com la roda coincideixen en la setmana que Israel ha iniciat l'ofensiva terrestre a la ciutat de Gaza i que una comissió independent de l'ONU ha qualificat de "genocidi" la situació que es viu en aquesta zona, on xifres oficials parlen de més de 65.000 morts i milers de desplaçats.