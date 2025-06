Més d'un milió d'euros per transformar la plaça de les Acàcies: què hi faran?

La remodelació total de la plaça de les Acàcies, al barri de Can Deu, fa un pas endavant per convertir-se en un espai de trobada més accessible i verd. Aquest dilluns, la Junta de Govern Local ha aprovat l’inici de la licitació de les obres amb un pressupost de més d'1,2 milions d'euros "per donar resposta a una demanda històrica del veïnat".

Per tal d’eliminar barreres que puguin impedir el lliure accés a la plaça, se n'elevarà el paviment i s’hi instal·laran rampes per garantir l’accés als habitatges; d’altra banda, i amb l’objectiu de potenciar la plaça com un espai de trobada del veïnat, es crearà un gran espai central amb paviment tou per afavorir-hi el lleure.

Una altra de les millores més significatives és l’increment de la vegetació, amb arbres i arbustos autòctons que requereixen poc reg. D’aquesta manera, es creen més espais d’ombra i s’afavoreix la biodiversitat de l’espai i, en relació amb el nom de la plaça, a l’espai central s’hi plantaran fins a set tipus diferents d’acàcies. El nou equipament, finalment, comptarà amb una zona de jocs inclusius per garantir el gaudi de tots els infants i diverses propostes obertes que afavoreixin el joc lliure.