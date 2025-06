La xarxa viària que connecta Sabadell viu una jornada de congestió. Des de primera hora d'aquest dimarts, s'acumulen cues importants a la C-58, en la sortida de Sabadell Centre. Segons expliquen diversos conductors, s'estan fent tasques de desbrossament en l'entorn que compliquen la circulació.

Només hi ha un carril obert per entrar i un altre per sortir, un fet que alenteix la marxa. A primera hora, el trànsit s'acumulava en aquest tram, posant a prova la paciència dels conductors que volien accedir a la ciutat per aquest punt.

No ha estat, però, l'única incidència en les carreteres vallesanes. La C-16 ha quedat tallada durant una estona a Sant Cugat del Vallès en sentit Barcelona per un vehicle avariat dins d'un túnel. S'han acumulat entre 2 i 3 km d'aturades en sentit sud arran del problema.