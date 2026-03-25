Dues veïnes de Sabadell denuncien la Sareb: "Ens reclamen tres milions d'euros i em puc quedar sense pis"

Dues veïnes de Sabadell han presentat una demanda judicial contra la Sareb –conegut com el banc dolent– després que l’entitat els reclami uns tres milions d’euros per una hipoteca que, asseguren, mai van demanar ni van rebre. El cas, que s’arrossega des de fa gairebé dues dècades, ha acabat situant-les en una situació límit: la possible subhasta judicial dels seus habitatges. L’origen del conflicte es remunta als voltants de l'any 2000, quan les dues veïnes van signar una permuta amb una promotora immobiliària: entregar les seves cases familiars de Sabadell a canvi d'accedir a uns pisos nous que la promotora havia de construir al seu terreny, al carrer del Forn, on es va aixecar un bloc d'habitatges. Els habitatges finalment es van lliurar, però no tal com s’havia promès: estaven hipotecats en garantia d’un préstec de més de sis milions d’euros que el banc havia concedit a la promotora per a construir-los. Una promotora que havia fet fallida.
Ara, uns 15 anys després de la desaparició de l'empresa, segons denuncia l’advocat de les afectades, la Sareb exigeix a dues veïnes que van signar la permuta que facin front a més de 3 milions d’euros cadascuna, tot i que elles no van rebre ni un sol euro d’aquell préstec i insisteixen que la responsabilitat del deute correspon a la promotora que el va sol·licitar. “La promotora va fer fallida i ara la Sareb reclama a les meves clientes, de més de 70 anys, un deute que no és seu. Un deute que no s’hauria d’exigir a elles, que mai van rebre cap préstec”, sosté l’advocat i portaveu de les afectades, Valeri Montseny Medalla. El lletrat explica que les dones van rebre l’octubre del 2025 un requeriment de pagament de la Sareb –qui ha heretat el deute i ara ho reclama als propietaris–, anys després del col·lapse de la promotora. “Estem parlant que el seu patrimoni està en joc, és un deute aliè”. Segons la denúncia, les dones “van ser induïdes a signar documents hipotecaris sota pressió”, en un moment en què confiaven en els professionals que intervenien en l’operació. “Sense un assessorament real i convençudes que no tenien alternativa, van acabar posant la signatura en uns papers que comprometien el seu futur patrimonial".
La demanda que han presentat les veïnes reclama que es respecti la permuta original i que es reconegui el dret de les afectades a mantenir els seus habitatges sense càrregues hipotecàries, així com que es declari inexigible el crèdit que la Sareb vol cobrar. El jutjat que porta el cas "ja ha ordenat una anotació al Registre de la Propietat perquè qualsevol persona interessada en una futura subhasta estigui advertida que aquesta podria ser declarada nul·la", argumenta Montseny. El cas posa de manifest, segons el lletrat, “una greu disfunció en la protecció de les persones davant grans operadors financers”.
Les veïnes esperen que la justícia els doni la raó i que puguin conservar els seus habitatges, els mateixos que van rebre amb la promesa que serien el final d’un projecte de vida i no l’inici d’un procés que ara les amenaça amb la possibilitat de perdre-ho tot.