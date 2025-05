Els veïns del carrer de Prullans ja tenen data per al retorn a casa

"La previsió és que la majoria dels veïns de l’immoble puguin tornar dimarts que ve". Amb aquestes paraules, fonts municipals han confirmat en les últimes hores que els inquilins i propietaris de l'edifici del carrer de Prullans de Sabadell començaran a recuperar la normalitat la setmana que ve. El foc originat el dimecres de la setmana passada va provocar danys estructurals i va obligar a desallotjar el bloc. Des d'aleshores, els residents s'han hagut de buscar la vida fora de casa seva.

Segons matisen les mateixes veus, es tracta de tots els pisos a excepció dels dos més afectats per l’incendi i els dos pisos de sota, que cal apuntalar. Concretament, es tracta de la tercera i la quarta planta, que va patir danys severs que encara no permeten el retorn.

"Són 'bones notícies' i esperem que siguin reals. Des d'un punt de vista tècnic, la majoria dels pisos estaran habitables la pròxima setmana i després caldrà arreglar qüestions individuals de cada pis", explica el Camilo, un dels afectats. Ell és un dels que encara no podrà tornar i espera que tot plegat s'allargui un o dos mesos més. Arran de les últimes trobades, la previsió és que els dos pisos cremats completament s'hagin de refer i tot apunta, almenys, a l'últim trimestre de l'any per recuperar la vida.

Reunió entre les parts

"Des de l’Ajuntament s'han fet diverses reunions amb el veïnat afectat i s'està fent seguiment del procés per ajudar-los i acompanyar-los en tot allò que sigui possible", diuen des del consistori. Dimecres va tenir lloc una reunió amb les famílies i les companyies asseguradores per treballar en tots els tràmits. La Policia Municipal també va acompanyar el veïnat a recuperar les pertinences imprescindibles després de l'incendi.

Les flames van tenir una gran violència i van deixar danys molt importants en el bloc de la Roureda. Després de les tasques de Bombers i els tècnics municipals, la investigació continua oberta. Es treballa amb dues hipòtesis sobre la taula: un foc accidental o intencionat. Els responsables intensifiquen les accions per esclarir-ho.