Els vuit deures d'estiu d'Educació i l'Ajuntament a les escoles de Sabadell

Punt final al curs escolar. Més de 30.000 infants i joves sabadellencs van acomiadar-se divendres de les aules per encetar la temporada d’estiu. La mítica escena d’abraçades va apoderar-se de les sortides de les escoles de Sabadell enmig d’algun somriure agredolç: per la il·lusió d’anar de vacances, però per la tristesa d’acomiadar-se dels amics. Com a molts infants, a Educació i a l’Ajuntament també els han posat deures d’estiu. Repassem alguns dels reptes per al següent curs, amb temàtiques faraòniques com els barracons. O d’altres de pura actualitat, com la digitalització a les aules. Qüestions tan locals com l’amiant. O algunes de preocupació estatal, com els mals resultats a PISA.ç

L’etern debat: què passa ara amb mòbils i pantalles?

Estudiants utilitzant el mòbil davant de l`escola

DS

El Departament d’Educació prohibirà l’ús dels telèfons mòbils també a l’aula a totes les etapes de l’educació obligatòria a partir del curs vinent. A més, fomentarà una restricció progressiva de les pissarres digitals interactives a educació infantil i eliminarà progressivament l’ús de tauletes digitals. “Ho celebrem a mitges: hi ha determinació, però ens esperàvem que la consellera fos més valenta”, diu Elvi Màrmol, plataforma Aixeca el Cap, que va formar part del comitè d’expertesa. Màrmol lamenta que “moltes de les nostres aportacions no es van incloure en el projecte” i carrega contra els terminis. “Les pissarres digitals es trauran amb dos o tres anys, serà negatiu pels infants que les seguiran utilitzant”.

La temperatura a les aules preoucupa famílies i docents

Els nous ventiladors instal·lats a l`escola Espronceda

Juanma Peláez

“Quan ens apropem a l’estiu, a les aules de l’escola fa molta calor”, lamentava aquesta setmana la directora de l’escola Joan Maragall, Cristina Amat. Confia que el curs vinent aquesta demanda quedarà resolta. “Però és que fa anys que estem així”, afegia. L’Ajuntament ha presentat un pla de xoc per climatitzar totes les escoles públiques de la ciutat: instal·larà a totes les escoles bressol i de primària públiques ventiladors de sostre. Seguint amb la previsió que ja es va anunciar d’instal·lar tendals als patis de les escoles. Com va anunciar el tinent d’alcaldessa Eloi Cortés, s’espera que els les obres es facin aquest estiu i estiguin enllestits abans que comenci el nou curs.

Encara hi ha cobertes d’amiant a diverses escoles

Amiant a l`escola Calvet d`Estrella

David Chao

A les escoles Agnès Armengol, Calvet d’Estrella, Can Deu, Joan Montllor, Pau Casals, La Floresta, Roureda i La Romànica; i al CEE Francesc Bellapart i al CFF de la Creu de Barberà hi ha amiant. Fa dos anys, hi havia prop d’una vintena d’escoles amb amiant localitzat; però la Generalitat ha anat fent obres. Se’n preveuen per a l’estiu, tot i que no hi ha calendari, encara.

El periple dels barracons

Barracons de l`institut Narcisa Freixas i Cruells

Juanma Peláez

És una de les problemàtiques més enquistades a Sabadell. El municipi es troba entre les cinc ciutats amb més barracons escolars. Les comunitats educatives dels centres afectats –els instituts Virolet, Narcisa Freixas i Arraona– fa anys que reclamen els edificis definitius, però els projectes s’han anat encallant repetidament. L’Arraona és el que va més avançat, es troba en la fase 5 de 9 –la de supervisió i aprovació del projecte–. Mentre que el Virolet i el Narcisa encara es troben en la fase 2 d’encàrrec del projecte. Tot plegat, encara podria allargar-se més de dos i tres cursos.

La segregació es va equilibrant (a poc a poc) a Sabadell

Des del curs 2013-2014 fins al 2023-2024, Sabadell va reduir més d’un 20% la segregació escolar. Això ha permès que el municipi passi de ser la tercera ciutat catalana amb més segregació escolar a la vintena. Una millora substancial important, encara que Sabadell encara suspèn en segregació. La mesura que ha donat els millors fruits a Sabadell és la d’identificar l’alumnat vulnerable abans de la preinscripció. Aquesta detecció primerenca permet fer una redistribució de les matrícules perquè l’alumnat vulnerable no acabi agrupant-se en un mateix centre educatiu. “Les escoles de Sabadell que fins ara no acollien alumnat vulnerable, ara en comencen a tenir”, celebrava María Segurola, experta en polítiques contra la segregació en una entrevista al DS.

L'escola és prou inclusiva?

Una vetlladora amb un alumne amb necessitats educatives especials

ACN

Els tècnics d’educació especial insisteixen que no tenen prou hores a les escoles. “Brindem suport a més alumnes dels que ens toquen”, lamenta Jèssica Estepa, vetlladora a les escoles Samuntada i Gaudí de Sabadell. A més, reivindica que les condicions necessiten millores: “continuem externalitzades i, actualment, no sabem ni on treballarem el curs que ve”. Segons un informe del Síndic, es calcula que els centres de màxima complexitat tendeixen a tenir set vegades més estudiants amb necessitats educatives específiques derivades de situacions socioeconòmiques.

Revertir les males notes amb un pla de català i matemàtiques

Els resultats de PISA van ser com una galleda d’aigua freda. El Departament d’Educació ha agrupat en el ‘Marc per a la millora de la llengua i les matemàtiques’ diverses mesures per reforçar l’aprenentatge d’aquestes matèries. Entre les noves, es parlarà amb els municipis per oferir reforç gratuït en llengua i matemàtiques a l’alumnat vulnerable a través dels plans educatius d’entorn. De fet, la mesura la va presentar la consellera Esther Niubó fa unes setmanes a l’escola Pau Casals de Sabadell. A banda, l’estratègia de l’executiu passar per fer més inspeccions per anar definint els fulls de ruta educatius.

Aules d'acollida al límit, en alguns centres

Una aula d`acollida l`IES Miquel Crusafont i Pairó

Víctor Castillo

El Departament d’Educació augmentarà els recursos a les aules d’acollida. L’any que ve, es passarà de les 888 actuals, a les 1.000. Tanmateix, diverses escoles de Sabadell lamenten que els infants només poden accedir-hi si han arribat a 3r de primària. I que l’escola només pot disposar d’aquest recurs si es comptabilitzen una dotzena d’estudiants que la necessites a principi de curs. Els professionals recorden que amb la matrícula viva poden rebre infants a mig curs que la requeriran.