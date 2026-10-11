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Diari de Sabadell Didier Queloz, premi Nobel de Física: "La recerca científica no és una cosa que es pugui fer en dos anys" Manel Camps
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Esports Quan l'edat no és un impediment per continuar competint al màxim: "La passió és el que em dona energia per continuar" Marc Segarra Rodríguez
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Diners El nou Esclat de la rambla d'Ibèria: 18 milions d'euros d'inversió i vuitanta llocs de treball Manel Camps
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FOTOS | La cultura popular de Sabadell omple els carrers de Còrdova
Diari de Sabadell
Uns 250 sabadellencs s'han desplaçat a la ciutat andalusa per participar en una trobada, en el marc d’un intercanvi promogut arran de la celebració dels 50 anys de l’entitat local Agrupación Andaluza San Sebastian de los Ballesteros