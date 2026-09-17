Cipo i la Fundació Formació i Treball sumen forces per impulsar una nova proposta a Sabadell: el primer mercat de roba vintage de segona mà que se celebrarà del 16 al 18 d'octubre al Casal Popular El Tallaret.
La iniciativa oferirà una selecció de peces per a dona i home dels anys 80, 90 i 200, marques destacades, bàsics de qualitat i peces úniques i especials. El market combinarà la venda de roba amb activitats vinculades a la moda sostenible i el reciclatge tèxtil.
Cipo i la Fundació Formació i Treball mantenen una línia de col·laboració en l'àmbit de la roba de segona mà. Des del Servei de Gestió de Residus de Cipo es fan serveis de recollida de roba, mentre que Formació i Treball treballa en la selecció, preparació i reutilització de les peces a través dels seus projectes de reutilització tèxtil, entre els quals hi ha les seves botigues Moda re- i Beyondwear. "Amb la Fundació Formació i Treball ja compartim una manera d'entendre la gestió de la roba usada i fa temps que col·laborem en aquest àmbit. El Market Vintage és una evolució natural d'aquesta relació i ens permet fer un pas més: obrir aquesta feina a la ciutadania i convertir-la en una experiència al voltant de la moda, la reutilització i l'impacte social", explica Jordi Garcia, gerent de Cipo.
La proposta també posa en valor la roba de segona mà com una opció de consum amb personalitat pròpia. La selecció que arribarà el Market inclourà peces vintage especialment escollides per la seva qualitat, estat, marca o singularitat, amb l'objectiu que els assistents hi puguin trobar des de bàsics fins a autèntics tresors. "Volem demostrar que donar una segona vida a la roba no significa renunciar a l'estil ni a la qualitat. al contrari: darrere de cada peça que torna a circular hi ha recursos que aprofitem millor, residus que evitem i oportunitats que podem generar per a les persones", assenyala Xavier Puig, codirector general de la Fundació Formació i Treball.
Els recursos que es generan amb la iniciativa contribuiran als projectes d'ambdues entitats, que treballen per generar oportunitats laborals i afavorir la inclusió de persones en situació de vulnerabilitat o risc d'exclusió social.