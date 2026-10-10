Victòria èpica del CE Sabadell davant del Ceuta a domicili

Èpica primera victòria a domicili de la temporada per al CE Sabadell. Els arlequinats han resistit amb deu homes gairebé tota la segona meitat, per una polèmica expulsió d'Edgar González, per acabar-se imposant a l'AD Ceuta (1-2) amb un doblet d'Ángel Baena. El conjunt dirigit per Ferran Costa es torna a enfilar a la classificació de la Lliga Hypermotion i dormirà en les posicions de play-off amb 16 punts.
Costa ha presentat un onze amb fins a tres novetats. Arthur Bonaldo ha tornat a l'equip després de la seva lesió, mentre que Alain Ribeiro s'ha estrenat d'inici aquesta temporada. També Miki Codina ha estat de la partida després de la seva suplència de la setmana passada. Els damnificats han estat Eneko Aguilar, Pere Pons i Nikolai Obolskii. L'equip s'ha redibuixat amb Joel Priego endarrerint la seva posició, com a migcampista, i Ángel Baena acompanyant Ribeiro en atac. D'altra banda, han caigut de la convocatòria Gonzalo 'Pipa' afectat pel virus que han patit alguns integrants de la plantilla aquesta setmana, i Javi López-Pinto, amb molèsties al bessó.
La sortida del Centre d'Esports ha estat bona. Amb molta verticalitat i les idees clares, els arlequinats han aconseguit imposar el seu joc en els primers minuts. Ha avisat Codina amb una centrada enverinada que ha hagut de treure el porter Guille Vallejo, en una de les primeres jugades del duel. Passat el minut deu de partit, ha arribat la primera acció polèmica del partit, quan la col·legiada ha assenyalat el punt de penal en una centrada de Baena que havia tocat el braç de l'exarlequinat Carlos Hernández. No obstant això, tot i ocupar un espai evident, l'àrbitra ha considerat que la pilota ha tocat la zona del braçalet de capità i ha anul·lat la seva primera decisió a instàncies del VAR.
Ha continuat amb el seu joc el Sabadell i abans de la mitja hora de joc ha trobat el premi. Baena ha definit a la perfecció davant de Vallejo amb un toc subtil després d'una gran passada a l'espai de Quadri. La resposta del Ceuta ha arribat amb una rematada desviada de Sevikyan en una acció en què Bonaldo ha estat providencial. Poc després, el tècnic local, José Juan Romero, ha mostrat el seu descontentament amb l'equip amb una doble substitució que ha canviat la dinàmica del duel. L'entrada de Petxaroman i, sobretot, Marino ha fet millorar els caballa que han avisat en una volea alta de José Matos. La igualada ha arribat al límit del temps reglamentari, quan Jordi Escobar ha guanyat la posició a Edgar i ha definit amb un xut creuat després d'una gran passada de Kuki.
Al descans, Ferran Costa ha fet el seu primer canvi, amb l'entrada d'Eneko Aguilar per Codina, amb alguna molèstia. Els arlequinats han tornat a sortir amb personalitat, però molt de pressa s'ha posat el partit coll amunt quan Edgar González ha estat expulsat per doble groga en una falta inexistent. Lògicament, això ha condicionat la resta del duel, amb un Ceuta molt dominador i un Sabadell ordenat i junt a camp propi. Costa ha fet entrar José Català per Ribeiro, per recompondre la línia defensiva, amb Baena com a única amenaça ofensiva.
Han avisat els locals amb xuts des de la frontal de Sevikyan, Petxaroman o Marino que han sortit desviats. La més clara, passat l'equador, ha estat d'Escobar que ha caçat un refús dins l'àrea i s'ha trobat amb Fuoli quan ja es cantava el gol. Arribant al tram final, ha tornat a moure la banqueta el Centre d'Esports amb les entrades de Yanis Rahmani i Pere Pons per Ripoll i Quadri. I en l'acció posterior, precisament en una passada en profunditat de Pons, Baena ha signat el seu doblet amb un toc de qualitat per superar el porter i tornar a avançar els arlequinats en inferioritat numèrica. Ha pogut igualar el Ceuta amb una rematada des de l'interior de l'àrea d'Escobar que ha sortit alta i també Fuoli ha salvat una volea de Meléndez, ja en temps de descompte. Ha resistit el Sabadell per sumar un triomf treballat a domicili i alçar-se fins a la zona noble de la classificació abans de visitar el Burgos la pròxima setmana.
Fitxa tècnica
AD Ceuta: Vallejo, Matos, Capa, Carlos Hernández (Sadik, m. 85), Camacho (Bueno, m. 79), Kuki Zalazar, Jordi Escobar, Joaquín González (Marino, m. 34), Sevikyan, Okoro (Meléndez, m. 85) i Daniel Más (Petxaroman, m. 34)
CE Sabadell: Fuoli, Sanz, Edgar González, Bonaldo, Ripoll (Rahmani, m. 80), Urri, Quadri (Pere Pons, m. 80), Priego, Codina (Eneko, m. 46), Baena (Obolskii, m. 87) i Alain Ribeiro (Català, m. 59).
Àrbitre: Olatz Rivera (comitè basc). Grogues: Escobar; Ripoll, Eneko. Expulsat per doble groga Edgar González.
Gols: 0-1, Baena m. 27; 1-1, Escobar m. 45+5; 1-2, Baena m. 81.
Incidències: Partit de la jornada 9 de la Lliga Hypermotion disputat a l'Alfonso Murube.