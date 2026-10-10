ARA A PORTADA
-
-
Diners El nou Esclat de la rambla d'Ibèria: 18 milions d'euros d'inversió i vuitanta llocs de treball Manel Camps
-
Sabadell Manteniment, un nou túnel i intercanviadors: les demandes del Vallès per resoldre la crisi a Rodalies Albert Acín Serra
-
Badia del Vallès El barracó que va servir de primera pedra per a l'atenció mèdica d'un poble Marc Béjar Permanyer
-
Diari de Sabadell Sabadell surt al carrer per reivindicar una salut mental sense estigma i amb més oportunitats laborals Redacció
Sabadell surt al carrer per reivindicar una salut mental sense estigma i amb més oportunitats laborals
Diari de Sabadell
La jornada ha comptat amb un aperitiu solidari i amb les actuacions de Roger Padrós, Elena Algaro, Krek’n’tu i Carles Argelaguet