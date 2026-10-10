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Sabadell surt al carrer per reivindicar una salut mental sense estigma i amb més oportunitats laborals

Diari de Sabadell

La jornada ha comptat amb un aperitiu solidari i amb les actuacions de Roger Padrós, Elena Algaro, Krek’n’tu i Carles Argelaguet

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  • Arantxa Ruiz i Adrià Barcelona -
Publicat el 10 d’octubre de 2026 a les 18:20

La salut mental ha ocupat aquest dissabte al matí la plaça del Doctor Robert de Sabadell, que s’ha convertit en un espai de trobada, sensibilització i reivindicació amb motiu del Dia Mundial de la Salut Mental. La jornada, impulsada per l’Associació Salut Mental Sabadell, ha posat sobre la taula la necessitat de trencar els estigmes que encara envolten els problemes de salut mental i afavorir l’entrada al mercat laboral.  

“Trobar feina és una fita complicada per als joves de la nostra societat i per a les persones de més de 50 anys, però encara ho és més quan hi ha una problemàtica de salut mental”, ha recordat Arantxa Ruiz, coordinadora del Servei Prelaboral Xamba, durant l’acte a la plaça del Doctor Robert. 

 

 

  • Arantxa Ruiz i Adrià Barcelona

 

 

Des de l’entitat, que entre els seus objectius és el de combatre els prejudicis que encara envolten la salut mental i afavorir que les persones que conviuen amb aquestes problemàtiques puguin participar plenament en la vida comunitària, han alertat, a través d’Adrià Barcelona que “avui dia hi ha estigmes, estereotips i discriminacions que encara pateixen les persones amb problemes de salut mental”.

La jornada ha comptat amb un aperitiu solidari i amb les actuacions de Roger Padrós, Elena Algaro, Krek’n’tu i Carles Argelaguet. 

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