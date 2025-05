Una pizzeria napolitana de Sabadell entra a la guia 50 Top Pizza Espanya

Maximmus repeteix per tercer any consecutiu a la guia 50 Top Pizza Espanya, una llista impulsada per una entitat privada que certifica la qualitat i el respecte per la tradició de les pizzeries napolitanes. L’establiment del carrer Sant Antoni de Maria Claret comparteix honor amb 45 restaurants d’arreu de l’Estat que, segons l’organització, homenatgen la filosofia artesanal dels ‘pizzaiolos’, els mestres pizzers originaris de Nàpols.

“La llista ve a ser com una Guia Michelin, en què venen inspectaors de manera anònima a comprovar la qualitat de la pizza, que ha de seguir la manera de fer artesana dels ‘pizzaiolos’. En el nostre cas, ja ens coneixien de dos anys enrere i han pogut comprovar que mantenim el nivell”, comenta Nacho Ballesta, responsable de comunicació de Maximmus Pizza. Gran part del mèrit del reconeixement és del jove pizzaiolo napolità Savio Romano.

La pizza de Maximmus, com les que fan a Nàpols, té la crosta gruixuda. “La massa requereix 36 hores de fermentació. Com la pizza original, està hidratada adequadament i això la fa esponjosa”, afegeix Ballesta. “Tenim una carta variada i els ingredients de la pizza sempre segueixen una coherència. Això sí, no renunciem al bon producte local, com la botifarra i els bolets, quan és temporada”, indica.

Pizza week

Cada restaurant de la guia 50 Top Pizza celebra durant aquesta setmana una festa particular. Tot plegat, per commemorar la Pizza Week.

En el cas de Maximmus Pizza serà aquest dijous, 29 de maig, entre les 20h i les 22h. El pizzaiolo Savio Romano elaborarà dues pizzes d’edició limitada, fora de la carta: una amb crema de moniato i mel picant i l’altre amb pèsols i guanciale. Comptaran amb el maridatge especial de vins naturals italians a càrrec de somelier Ezequiel Becchino.

Les postres seran trufes amb guanciale i limoncello creades pel mestre Isaac Partera, de la Pastiseria Sant Marc. El preu del menú és de 30 euros. A més, hi haurà marxandatge de Branco Studio.

Del Vallès Occidental, també apareix a la guia 50 Top Pizza Espanya la pizzeria Mecànic, que també elaboren la massa cada dia amb el seu procés de fermentació de 72 hores.