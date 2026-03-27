Badia redibuixa la frontera amb Sabadell sobre el mapa

El Departament de la Presidència de la Generalitat va publicar la setmana passada el decret pel qual aprova l'alteració dels termes municipals de Badia del Vallès i de Sabadell. Aquesta modificació fa que passi a pertànyer a Badia la zona a prop de la vorera est del carrer del Pla del Fonollar, a l'altura de la nova zona de desenvolupament urbà i econòmic, i els terrenys situats a la vorera oest del riu Sec. D'aquesta manera, diuen des del consistori badienc, el límit del terme municipal coincideix amb l'organització territorial de Badia i respon al principi de racionalitat.
Les accions per fer realitat aquesta modificació es remunten al 30 de novembre del 2022, quan el ple de l'Ajuntament de Badia va acordar, per majoria absoluta, iniciar un expedient d'alteració dels termes municipals en aquest punt. La intenció era modificar la totalitat del traçat de la línia de terme que s'estableix entre ambdues localitats, amb la finalitat d'ajustar-la a la realitat de la urbanització consolidada i de ser més coherent amb la proposta d'ordenació dels sòls resultants d'una modificació puntual del Pla general metropolità prevista.
Després de les anàlisis i dels informes els òrgans competents, el president de la Generalitat de Catalunya ha aprovat finalment l'alteració dels termes municipals, mitjançant la modificació de la línia de terme i la consegüent segregació i agregació recíproca de territori entre aquests municipis, “amb la finalitat d'ajustar-la a la realitat de la urbanització consolidada, per tal d'aconseguir més coherència amb el planejament previst per a aquest àmbit territorial”. Des de l'Ajuntament de Sabadell descarten fer valoracions, atribuint la qüestió a un procés que està fent la Generalitat a tot Catalunya. Un moviment sense afectació en els veïns, més enllà del canvi sobre el paper.
Sigui com sigui, la zona a l'oest de Badia continua el seu procés de transformació, amb l'objectiu de convertir-se en un nou pol d'activitat econòmica i residencial aviat. En aquesta direcció, la rotonda entre l'avinguda de Via de la Plata i la de la Mediterrània va quedar oberta al trànsit dijous, un cop finalitzats els treballs d'asfaltatge i pintura viària. La rotonda donarà accés en el futur al carrer que s'està construint per facilitar l'accés a la nova àrea. Queden pendents de fer treballs de condicionament de l'entorn i d'instal·lació de connexions de serveis, però no afecten el trànsit, i per això s'ha pogut obrir als vehicles que ja hi circulen.