Wilbur, Hotel Cochambre i altres cites a la Festa Major de Badia

La comarca escalfa motors per viure novament un estiu ple de Festes Majors. Una de les primeres serà a Badia, que ja ha donat a conèixer alguns detalls de la celebració. La cita omplirà el municipi de música, cultura i esport el cap de setmana del 13 al 15 de juny. Ben aviat es publicarà el programa oficial, però, mentrestant, el consistori ja ha facilitat algunes de les activitats que conformen la seva programació.

Entre les novetats, la pintada participativa del mural del 50è aniversari de Badia, que es farà durant els tres dies de la Festa Major, la bicicletada popular, dissabte al matí, i el desdoblament del Trobadia en dues versions: l'Urban, dissabte, i el Clàssic, diumenge.

Respecte a les actuacions, des de l'Ajuntament destaquen bandes com Camélame (tribut a Camela), Hotel Cochambre i Son de Rosas (tribut a La Oreja de Van Gogh). També hi haurà temps per ballar, amb AdameDj i el Tour 40 Urban. Com va avançar l'alcalde Josep Martínez, Badia rebrà el popular Wilbur, l'acròbata i humorista de les últimes edicions del programa estiuenc Grand Prix.

Aquest any, la fira estarà situada a l'estacionament del carrer d'Oporto, darrere de l'Auditori Antonio Díaz – El Mago Pop.

Què sabem (de moment) de la Festa Major a Badia?

Divendres, 13 de juny

• 20 h – Pregó al balcó de l'Ajuntament

• 21 h – “Piensa en Wilbur”, a la plaça Major

• 23 h – actuació de Camélame, grup de tribut a Camela, al Recinte Firal

• 1 a 3 h – AdameDJ al Recinte Firal

Dissabte, 14 de juny

• 10 a 14 h – Matinal al Parc, amb activitats per a tots els públics i inflables per a infants, al Parc Joan Oliver

• 10.30 h – Bicicletada popular pels carrers de Badia. Sortida des de la pl. Major.

• 17.30 h – Trobadia URBAN: Dance Expression Day, a la pl. Major

• 23 h – Actuació d'Hotel Cochambre, al Recinte Firal

• 1 a 5 h – Tour 40 Urban, amb música per ballar

Diumenge, 15 de juny

• 10.30 h – despertar, amb la Cobla Contemporània, pels carrers de Badia

• 11 h – Fireta Infantil, al parc de Joan Oliver

• 16 a 21 h – Gaming Fest per a adolescents i joves, a l'Espai Jove

• 18 h – Trobadia CLÀSSIC i Havaneres, a la pl. Major

• 19 h – Espectacle infantil i familiar amb Jordi Callau, al Recinte Firal

• 20.45 h – Son de Rosas, grup de tribut a La Oreja de Van Gogh, al Recinte Firal.

• 22.30 h – Piromusical