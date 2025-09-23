La bústia de Badia... l'estat dels pipicans, a revisió

Badia del Vallès té en l'espai públic diverses zones d'esbarjo i àrees destinades als gossos. Alguns veïns han posat la lupa en una d'aquestes zones, a tocar del Centre Cívic. "De vegades, el pipicà està durant un temps brut, ple d'excrements i això genera sensació de deixadesa. Potser es pot netejar amb més freqüència", apuntava un resident de l'indret.
A més, un altre dels problemes detectats en aquest espai és l'estructura de fusta del tancat. Un parell d'elements estan trencats, deixant obert aquest equipament de pocs metres quadrats. El risc que algun usuari o un gos prengui mal ha provocat l'avís de la ciutadania.
Eines a disposició
Des del consistori assenyalen que en els últims dies s'ha revisat l'equipament per comprovar si hi ha cap incidència. "Es fa el manteniment preventiu i s’ha fet la neteja en les darreres hores. Fem tot el possible per mantenir tots els equipaments en les millors condicions", sostenen.
Fonts de l'Ajuntament recordem que, si es detecta cap problema, la gent té a la seva disposició el sistema Línia Verda, que permet geolocalitzar la incidència, enviar fotografies i qualsevol altra informació, i dona resposta de l’evolució fins a la seva resolució.
De fet, en aquest portal interactiu, hi ha una sèrie d'advertències i recomanacions específiques sobre el benestar dels animals. S'insisteix que cal ser responsables a l'hora de cuidar l'espai públic i s'apunten multes de fins a 400 euros en cas d'incomplir la normativa en matèria animal.