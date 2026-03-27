La Confraria Pare Jesús Natzarè i La Nostra Senyora dels Dolors de Badia es prepara per a un dels moments assenyalats en vermell al calendari. Aquest dissabte, a la parròquia, tindrà lloc el pregó de Setmana Santa. "Enguany, comptem amb l'honor de tenir com a pregoner Miguel Alba Flores, que des del primer moment ha mostrat un gran interès i dedicació, preparant-se amb cura per oferir-nos un pregó inoblidable", destaca Kevin Alcaide, un dels membres de la institució. El 29 se celebrarà el Diumenge de Rams, quan els més petits portaran “La Borriquita” des de la parròquia Mare de Déu de la Mercè, recorrent l'avinguda de Burgos. A continuació, es realitzarà la benedicció dels palmells a càrrec del consiliari, el Pare Ivan.
La celebració continuarà durant la pròxima setmana. Dimecres, 1 d'abril, es farà el trasllat de les imatges i els passos fins a la plaça de l'Ajuntament, on romandran exposats fins al següent dissabte. Tot plegat, serà l'avantsala del dia més esperat: el Divendres Sant. "A les cinc de la tarda es resarà el Sant Rosari i, en acabar, els dos capatassos, al costat de la seva quadrilla, prendran el comandament per omplir els carrers de Badia d'emoció i recolliment, duent a terme una processó amb el Pare Jesús Natzarè i la Mare de Déu dels Dolors, marcada pel sentiment i l'esforç", diu Alcaide.
Des de la confraria reivindiquen la seva participació activa a la vida cultural del poble, col·laborant en nombrosos esdeveniments organitzats per l'Ajuntament, com el Carnestoltes, la Cavalcada de Reis, la Festa Major i moltes altres activitats al llarg de l'any. En aquest sentit, han volgut agrair l'esforç i la implicació del consistori, assenyalant el paper de Josep Martínez Valencia. L'alcalde va lloar la tasca de l'entitat. "El vostre compromís i dedicació són fonamentals per mantenir viva una tradició que forma part de la nostra identitat i per a fer de la Setmana Santa un referent cultural que enriqueix no sols a Badia, sinó també a tota la comarca", referma.
El passat 23 de febrer va tenir lloc la presentació del cartell de Setmana Santa. Un moment especial en què la presidenta, Elisabet Cruz Rodríguez, juntament amb José Antonio Alcaide Muñoz, van donar a conèixer la imatge que acompanya aquest any. "Va ser un acte molt emotiu, ja que simbolitza que ens trobem a les portes d'una de les celebracions més esperades", tanca el portaveu.