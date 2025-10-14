FOTOS | Barberà es converteix en un autèntic infern

Barberà ha viscut una nova edició d'Infernàlia. Després de quatre entregues, l'esdeveniment s'està consolidant al calendari d'actes anuals de la ciutat, de la mà de la Colla de Diables de Barberà del Vallès. Enguany, però, aquesta proposta ha arribat amb diverses novetats. La més destacada va ser que les activitats s’han dut a terme en dues jornades, i no només en una com s’havia fet fins ara.
La celebració va iniciar-se la tarda de divendres amb un espai gastronòmic, un mercat esotèric i el taller de tabals, que va donar pas a una cercavila amb diferents colles convidades. A continuació, arribava el plat fort de la tarda amb la representació teatral “El cor de la Bruixa Eulàlia” a càrrec del grup de teatre D’sas'3, i finalment una sessió de música amb el DJ Fatboy que tocava la primera nit.
La jornada de dissabte s'iniciava a les onze del matí novament amb l’espai gastronòmic i el mercat esotèric. A més, la ciutadania va poder gaudir de tallers familiars a càrrec de l’esplai L’Esquirol, de la sortida del Drac infernal, el photocall de les Bèsties i un vermut musical.
A la tarda, arribava el torn de nous tallers familiars i el xou d’il·lusionisme "Mentalista NAIV". Posteriorment, els carrers i la plaça de la Vila es van omplir per a poder presenciar l’espectacle de pirotècnia infantil a càrrec dels Diablets de Barberà “La Crida de les ànimes”, que precedia al conegut esdeveniment “El Viatge de Caront”, una proposta piromusical participativa amb els Diables de Barberà, que enguany s'obria a la ciutadania.
La ciutadania va gaudir d'aquest espectacle de llum, foc, so i teatre on, un any més, es van obrir les portes de l’Infern de la mà de Caront i on també es va poder gaudir de l'espectacle de bastons de foc que la Colla de Ball de Bastons Les Romanes-Ara i Sempre havia estrenat a la 50a Trobada Nacional de Ball de Bastons de Catalunya.