Èxit en la 50a Trobada Nacional de Ball de Bastons

Barberà va viure dissabte passat una jornada històrica amb la celebració de la 50a Trobada Nacional de Ball de Bastons de Catalunya, una cita que va convertir la ciutat en capital de la cultura popular catalana i que va reunir prop de setanta colles bastoneres vingudes d’arreu del territori.
El Parc Central i la plaça del Mil·lenari es van omplir de música, color, dansa i germanor, amb cercaviles, tallers, espais familiars, activitats per a joves, exposicions i espectacles que van fer vibrar centenars de veïns i visitants.
La trobada, organitzada per la Coordinadora de Ball de Bastons de Catalunya i la Colla Bastonera Les Romanes-Ara i Sempre, amb el suport de l’Ajuntament, va ser un gran èxit de participació i organització. La diada va culminar amb la Ballada final conjunta al Parc Central, que va reunir totes les colles participants, i amb un espectacle de foc de la Colla de Diables de Barberà.
L’acte institucional va comptar amb la participació del president del Parlament, Josep Rull i Andreu; la consellera de Cultura, Sònia Hernández; l’alcalde de Barberà, Xavier Garcés; i el regidor de Cultura, Joan Muñoz, a més de representants del món bastoner.