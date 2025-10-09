ARA A PORTADA

Les fronteres entre els termes municipals de Barberà i Cerdanyola, a revisió

L’Ajuntament barberenc ha convocat un acte d'atermenament sobre la delimitació de les dues localitats

Publicat el 09 d’octubre de 2025 a les 11:59

Les fronteres vallesanes, a revisió. Segons ha confirmat l'Ajuntament de Barberà, s'ha iniciat un procediment administratiu de delimitació del terme municipal amb el municipi veí de Cerdanyola del Vallès. Aquest procés té com a objectiu revisar i establir, si escau, l’exacte traçat de la línia que separa ambdues localitats, seguint el marc legal establert.

Amb aquest motiu, el dia 5 de novembre de 2025, a les 10 hores, tindrà lloc un acte d'atermenament a la Sala de Plens de l’Ajuntament de Barberà del Vallès, al qual podran assistir persones titulars de drets reals sobre finques afectades, prèvia acreditació documental del títol del seu dret.

El desenvolupament de les operacions de delimitació consistirà en una anàlisi i valoració de la documentació tècnica de la línia de terme, i, si cal, en treball de camp i en la redacció de la corresponent acta de delimitació.

