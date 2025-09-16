Castellar no fa 'figa': adeu a una Festa Major de rècord

Castellar va tancar una Festa Major de rècord. Podria ser una frase gastada que s'utilitza després de cada celebració. Però enguany no és cap titular excessivament grandiloqüent. La gent va despertar el seu sentiment de pertinença a la vila amb prop d'un centenar d'actes que van omplir els carrers i places. El pregó a càrrec de la periodista i humorista Ana Polo va donar el tret de sortida a quatre dies per al record.
Entre les cites més destacades, els concerts van fer sonar la música de primer nivell a la plaça d'El Mirador, l'Espai Tolrà, la plaça de Calissó, els Jardinets o l'escenari de Vilabarrakes, llocs per on van passar noms com Flashy Ice Cream, Suu o Banda Neon, amb un repertori d'estils i versions per a tots els gustos.
Menció a part mereix l'actuació de Figa Flawas. El grup del moment en el panorama musical català tenia la missió de fer ballar el públic que es va aplegar a la Fàbrica Nova. I la realitat, un any després del concert de The Tyets en el mateix indret, va superar qualsevol expectativa. Amb un desplegament rutilant marcat per les llums, les flames i tota mena d'efectes visuals, la banda va tancar una posada en escena multitudinària entonant la ja clàssica Marina, que ha tancat l'estiu més morena i corejada que mai.
Si es pot afirmar que va ser una edició de rècord és, entre altres coses, pels números d'assistència que han deixat les diferents activitats. La Cursa Popular del dissabte a la tarda va omplir els carrers per on van passar els corredors. Només calia veure la cua d'esportistes que esperaven a recollir el dorsal a la sortida. El grup més nombrós registrat fins ara en la prova va recórrer un itinerari semblant al que van cobrir els diables en el Correfoc, també una de les celebracions més esperades. Com cada any, la cultura popular va ser protagonista, amb gegants, capgirats i tot el teixit associatiu conquerint el centre de Castellar.
La Festa Major és una oportunitat per gaudir d'un ambient familiar i viure noves experiències. En altres casos, reviure-les. El casc antic va recuperar una tradició que feia vuit anys que no es vivia. Diumenge a la tarda, en una de les últimes cites de l'extensa programació, la XV Cursa de Trastos va fer xalar de valent el passadís humà que no es va voler perdre cap detall de les andròmines creades per a l'ocasió. Amb 25 inscrits, les voreres de la baixada fins a la plaça Major van quedar petites davant l'expectació que va despertar l'activitat.
Entre la ciutadania, una percepció s'ha estès aquests dies: "Vagis on vagis, sempre hi trobes alguna cosa per veure o fer", coincidien diferents veus. És, potser, el secret d'una festivitat que ha reforçat l'orgull castellarenc. El Castell de focs del dilluns a la nit va posar el punt final com és habitual. La cirereta per a una localitat que on ha ressonat una de les frases cantades a ple pulmó aquests dies: "Que no s'acabi l'estiu...".