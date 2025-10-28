Preocupació a Castellar per la crema reiterada de contenidors de matinada

Vandalisme de matinada a Castellar. La frase s'ha repetit en els últims mesos i preocupa la ciutadania i les autoritats locals. L’Ajuntament va condemnar dilluns l’acció que es va produir la nit de dissabte passat i que va consistir en la crema intencionada de diversos contenidors al Passeig i als carrers de Cerdanyola i de Josep Tarradellas.
El consistori ja ha finalitzat la reposició dels tretze contenidors afectats pels incendis (nou cremats totalment i quatre parcialment), que suposa, juntament amb la reparació dels danys en mobiliari urbà, un cost de prop de 22.000 euros. Aquesta xifra no inclou els danys que el foc va causar en altres elements de propietat privada, entre ells, sis vehicles aparcats al carrer i la façana d'algun habitatge.
En cerca dels autors
La Policia Local de Castellar està treballant en la identificació de dues de les persones del grup implicat en els incendis a partir de la col·laboració ciutadana i de les gravacions de diverses càmeres de videovigilància d’establiments de la vila. Segons les declaracions dels testimonis dels fets, els presumptes responsables dels focs podrien ser joves del municipi.
En els últims mesos, s'han repetit els incendis amb patrons molt similars i punts especialment damnificats. L'onada de vandalisme va començar durant l’estiu de l'any passat, amb afectacions al carrer de Cerdanyola. En les següents setmanes, es reproduïen les escenes de foc a punts com la carretera de Sentmenat, el carrer de Balmes o el de Garrofers. En total, prop d'una desena d'episodis que han obligat a mobilitzar els Bombers.
Vigilància i sancions als responsables
Des del Palau Tolrà recorden que la crema intencionada de contenidors a la via pública és considerada un delicte de danys segons el Codi Penal. Quan els fets es duen a terme emprant foc o altres mitjans perillosos, es tracta d’un delicte de danys agreujat, que pot comportar penes de presó i multes econòmiques. En cas que els autors siguin menors d’edat, la responsabilitat civil recau en els seus pares o tutors legals.
De moment, fonts municipals avisen que ja s’està treballant des de fa temps en la instal·lació càmeres a les àrees de contenidors com a mesura preventiva davant possibles actes vandàlics. La situació preocupa a Castellar.