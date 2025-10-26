Nit de foc a Castellar: diversos incendis cremen contenidors, vehicles i afecten façanes

La nit de dissabte 25 a diumenge 26 d’octubre ha estat especialment intensa a Castellar del Vallès, un seguit d'incendis provocats han mobilitzat els serveis d'emergència del municipi i els de Sabadell. En molt poca estona, la crema de contenidors ha provocat afectacions en vehicles i façanes de blocs d'habitatges.
El primer avís s’ha rebut a les 23.29 h al carrer del Passeig, on diversos contenidors han quedat completament calcinats. El foc i la temperatura han afectat la façana del número 53, motiu pel qual s’ha recomanat el confinament dels veïns i tancar finestres i balcons. També s’ha vist afectada una porta de fusta al número 43, així com un vehicle estacionat a la zona. El fanal públic i diverses línies de cablejat elèctric i telefònic han quedat malmesos.
Al carrer Pujol, s'ha notificat un avís d'incendi a les 23.35 h: un contenidor ha cremat completament.
També s'han produït incendis al carrer Cerdanyola (on dos contenidors han quedat totalment destruïts) i al carrer Josep Tarradellas, on les flames han afectat dos contenidors i dos vehicles.
En total s'han traslladat tres dotacions dels Bombers de Sabadell per donar suport als Bombers Voluntaris de Castellar. La crema gairebé simultània dels contenidors, apunta a una acció intencionada.