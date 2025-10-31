La lluita de les treballadores d'escoles bressol municipals de Cerdanyola escala al ple

Les treballadores de les escoles bressol municipals (EMB) de Cerdanyola es van manifestar dijous a les portes del ple. Denuncien un greuge en el calendari laboral, que les obliga a mantenir els centres d'infants oberts durant la Setmana Santa i el període de Nadal. La seva reivindicació va marcar la jornada, portant el conflicte d'interessos al terreny polític. L’audiència pública prèvia a la sessió va donar veu al col·lectiu, que va exposar les seves queixes i una postura que ja havien evidenciat fa unes setmanes, quan va començar un període de negociació.
"Per què l'Ajuntament no aposta per les escoles bressol municipals de la nostra ciutat i modifica el calendari, com tenen la resta de localitats del nostre entorn?", va arrencar Maite Arco, una de les portaveus del grup. La demanda no és nova. Fa anys que han posat sobre la taula una petició que, davant la manca de millores, ha fet que hagin decidit alçar la veu en les últimes setmanes.
Javier Sánchez Miras, segon tinent d'alcalde, va defensar que l'aposta de l'executiu és garantir els drets que tenen les educadores com a personal de l'empresa municipal i els drets de les famílies a portar els seus nens als diferents centres. "S'està negociant i estudiant les propostes per arribar a un acord", va dir. Aquest mateix dimarts, va haver-hi una reunió, sense avenços. Tancar uns dies de Setmana Santa i Nadal és una possibilitat que, de moment, no té llum verda per part de les autoritats competents.
Els grups de l'oposició van deixar palès el seu posicionament sobre la situació. Entre les opcions, plantegen una ampliació del personal, una millora de les condicions contractuals i les instal·lacions o destinar més recursos. Temes que van sorprendre el govern municipal, que considera que no són el focus principal de la demanda. Les formacions van donar suport unànime a la lluita de les treballadores, postura que l'executiu defensa que també ha mantingut durant tot el procés. "Si les famílies i les educadores decideixen que no cal obrir una escola bressol, que no s'obri", va dir Sánchez Miras, despertant alguns somriures escèptics entre el col·lectiu de treballadores.
En aquest sentit, el grup remarca que les famílies estan al costat de les formadores, que consideren que és l'executiu qui posa fre a les millores plantejades en el calendari i que no ha volgut fins ara afrontar el problema. Així, senten un menysteniment que ha fet créixer la seva indignació. "Som etapa educativa, ha de quedar molt clar. No som un servei, som una etapa educativa", van reivindicar les veus.
L'alcalde de Cerdanyola, Carlos Cordón, va sostenir que participen de la negociació i que treballaran per la conciliació i l'acord entre totes les parts. De moment, però, la problemàtica continua encallada. Després de gairebé una hora de retrets i discrepàncies entre les parts, l'escenari es manté incert. "Almenys ens hem fet escoltar i tota l’oposició ens ha donat suport", expressa al Diari una de les afectades.