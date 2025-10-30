ARA A PORTADA

Castellar del Vallès

Mor un ciclista en patir una aturada cardíaca a la carretera entre Castellar i Sant Llorenç

L'incident ha tingut lloc a l'altura del quilòmetre 14 de la B-124

Publicat el 30 d’octubre de 2025 a les 14:19
Actualitzat el 30 d’octubre de 2025 a les 14:43

Un ciclista ha mort aquest dijous al migdia després de patir una aturada cardíaca mentre circulava en bicicleta per la carretera B-124, a l'altura del quilòmetre 14. Segons han confirmat fonts oficials, la víctima hauria patit una indisposició, caient a terra. Desgraciadament, ha perdut la vida.

La via entre Castellar i Sant Llorenç Savall ha quedat completament tallada al trànsit en aquest punt per les tasques dels cossos d'emergències i seguretat desplaçats fins a l'indret, que no han pogut fer res per evitar el fatal desenllaç. Els consistoris de Castellar i Sant Llorenç han demanat a la ciutadania evitar el pas per aquest indret a l'espera que es recuperés totalment la circulació habitual. El succés ha tingut lloc abans de les dues de la tarda. Una hora després, la Policia Local ha començat a donar pas alternatiu als vehicles, descongestionant la mobilitat al lloc dels fets.

 

