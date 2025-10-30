ARA A PORTADA
Ca n’Oriac, un referent de comerç de barri: "Aquí tenim de tot, no ens cal 'baixar' a Sabadell" Marta Ordóñez
"L'enviament d'alertes als mòbils és limitat i la gent ha d'entendre que, quan en rep, és perquè la situació és greu" Marc Béjar Permanyer
El Taulí llançarà una aplicació que busca reduir les infeccions de transmissió sexual: "Hi ha molt estigma" Jan Cañadell Puigmartí
Els minoritaris del Banc Sabadell inicien una nova etapa post opa, ampliant els membres de la junta Manel Camps
Mor un ciclista en patir una aturada cardíaca a la carretera entre Castellar i Sant Llorenç
L'incident ha tingut lloc a l'altura del quilòmetre 14 de la B-124