Incendi a la nau abandonada de Can Barba

Ampli desplegament de Bombers el passat cap de setmana per un incendi a Can Barba, a Castellar. El foc es va originar la nit de divendres a dissabte i els efectius desplegats van haver de fer vigilància perquè les flames no es reactivessin. En total, van actuar vuit dotacions en diferents franges horàries, entre els bombers del parc de Sabadell i els voluntaris de Castellar.

Segons expliquen fonts del cos d'emergències, es van rebre diferents avisos, que van obligar a treballar moltes hores en l'indret, a tocar del riu Ripoll. El foc va cremar l'estructura de fusta que suporta la coberta, d'uns 500 metres. La teulada va quedar visiblement malmesa després de l'extinció de les flames, poc abans de la mitjanit del dissabte.

Afortunadament, no es van haver de lamentar danys personals. La nau del Molí de Can Barba està abandonada i en un evident estat de deixadesa. "És un espai on hi ha persones indigents que busquen sovint aixopluc", explica Oriol Garcia, cap del parc de Castellar. Durant la intervenció, els bombers no van trobar ningú a l'interior.

La zona ha estat en els últims anys objecte d'intervencions, que han de servir per dignificar tot l'entorn del riu Ripoll. De moment, però, l'aspecte continua sent d'abandonament i el darrer succés en l'emplaçament ha deixat una estampa encara més degradada. Des de l'Ajuntament s'ha requerit a la propietat que mantingui la finca en condicions de seguretat i salubritat, tal com manifesten fonts municipals després de l'incendi.

Cedides:

Incendi a la nau de Can Barba de Castellar

Cedida

Incendi a la nau de Can Barba de Castellar

Cedida

Incendi a la nau de Can Barba de Castellar

Cedida

Incendi a la nau de Can Barba de Castellar

Cedida

Incendi a la nau de Can Barba de Castellar

Cedida

Incendi a la nau de Can Barba de Castellar

Cedida