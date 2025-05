La CCQC reclama modificar el Pla de Mobilitat del Vallès per prioritzar actuacions pro transport públic

El col·lectiu ha presentat un requeriment a Territori per reduir la inversió en carreteres com la ronda Nord

La Campanya Contra el Quart Cinturó (CCQC) ha presentat un requeriment al Departament de Territori per modificar l'execució del Pla Específic de Mobilitat del Vallès (PEMV). La petició parteix de la premissa que caldria, segons el col·lectiu, prioritzar les actuacions orientades a potenciar el transport públic, en detriment d'aquelles que plantegen una ampliació de capacitat de carreteres, autovies i autopistes.

A través de l'entitat ecologista Adenc, van presentar el 12 de maig el requeriment, que apunta a una millora en la mobilitat col·lectiva per davant de la projecció de vies, com la ronda Nord de Sabadell i Terrassa, per garantir una bona comunicació entre els diferents municipis del Vallès amb mitjans com el tren.

Els objectius "incomplerts" del PEMV

A través d'un comunicat, la CCQC desataca que el PEMV estableix més de 60 actuacions amb un pressupost de 2.800 milions d'euros per rebaixar la congestió en la mobilitat vallesana, fomentar el transvasament modal cap al transport col·lectiu en detriment del vehicle privat i reduir la contaminació i les emissions. Ja al gener, destaca el col·lectiu, Territori va presentar un informe de seguiment on es desatacava que no es podrien assolir els objectius establerts l'any 2026, per una "execució parcial i esbiaixada" del PEMV, ressalta.

Per aquest motiu ha presentat un requeriment que comportarà analitzar la situació a la comissió paritària de les secretaries de Mobilitat i Infraestructures i de Transició Ecològica, amb la finalitat d'aturar projectes viaris vigents, com la B-40. En el seu lloc, aposten per l'activació de projectes que tenen a veure amb la mobilitat sostenible, sigui en tren o en bus, entre d'altres.

"Si el Departament no actua amb els mecanismes de reorientació del PEMV, no només estarà desvirtuant-lo, sinó que estarà incomplint els requeriments ambientals establerts en el mateix pla, en la legislació autonòmica, en directives europees, i en acords internacionals, tal com reclama la comunitat científica", conclouen.